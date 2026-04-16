Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc tái ngộ tại tòa sau 9 tháng

Lần đầu tiên sau 9 tháng kể từ khi bị bắt, cựu tổng thống Yoon Suk-yeol gặp lại vợ tại tòa án, nhưng hai người chỉ chạm mắt một lần trong suốt phiên điều trần.

Ông Yoon gặp lại bà Kim Keon-hee tại phiên tòa ngày 14/4, lần đầu tiên sau 287 ngày kể từ khi ông bị bắt liên quan đến lệnh thiết quân luật cuối năm 2024. Phiên điều trần kéo dài 30 phút, với ông Yoon là bị cáo, bà Kim là người làm chứng.

Theo mô tả của phóng viên tại Tòa án quận Trung tâm Seoul, hai người chỉ chạm mắt nhau một lần. Bà Kim gần như không ngoái nhìn chồng và chỉ tháo khẩu trang khi cất lời. Ông Yoon gầy đi rõ rệt, gương mặt hốc hác, tóc ngả bạc.

Bà Kim Keon-hee (trái) và chồng là cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trả lời ngắn gọn để xác nhận mối quan hệ với ông Yoon, trong lúc ông ngồi ở bàn bị cáo với bộ vest có gắn thẻ số phạm nhân, chăm chú dõi theo vợ.

Trong phiên tòa, ông Yoon nhiều lần nhìn về phía bục nhân chứng, có lúc đưa tay lau khóe mắt. Bà Kim hầu như chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Trọng tâm của phiên điều trần ngày 14/4 là cáo buộc ông Yoon vi phạm Luật Quỹ chính trị. Vợ chồng cựu tổng thống bị cho là đã nhận miễn phí kết quả thăm dò dư luận trong 58 lần vào các năm 2021 và 2022 từ Myung Tae kyun, nhà môi giới quyền lực chính trị kiêm thầy bói.

Đổi lại, ông Yoon và bà Kim đã giúp một cựu nghị sĩ giành được ưu ái từ đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon, theo đề nghị của Myung.

Trong phiên điều trần, bà Kim từ chối trả lời hơn 40 câu hỏi do nhóm công tố viên đặc biệt đưa ra. Khi bà đứng dậy rời đi lúc phiên tòa kết thúc, ông Yoon khẽ gật đầu về phía vợ, nhưng bà Kim không ngoảnh lại.

Bà Kim bị tuyên án 20 tháng tù hồi tháng 1 liên quan đến cáo buộc tham nhũng vì nhận hối lộ. Tháng 2, Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên ông Yoon án tù chung thân do "cầm đầu nổi loạn" khi ban bố thiết quân luật.

Jung Suk-koo, cựu lãnh đạo báo Hankyoreh, nhận xét thái độ lạnh nhạt của bà Kim đối với chồng trong phiên điều trần ngày 14/4 có thể phản ánh cơn giận âm ỉ.

Các điều tra viên Hàn Quốc cho biết câu đầu tiên bà Kim nói với chồng khi lệnh thiết quân luật thất bại là: "Ông đã phá hỏng mọi thứ tôi tính toán". Tuy nhiên, các công tố viên chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Kim liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật.

Một ngày sau phiên điều trần, luật sư Yoo Jung-hwa, người đang bào chữa cho hai vợ chồng, cho biết đã gặp bà Kim.

"Sau tất cả, họ vẫn là vợ chồng. Bà ấy tâm sự rằng không thể nhớ nổi quãng đường về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa hôm qua đã trôi qua như thế nào. Khi về đến nơi, bà ấy đã khóc rất nhiều", luật sư Yoo viết trên Facebook, khẳng định đăng bài "không nhằm khơi gợi thương cảm".

"Họ cũng có cảm xúc như bao người khác. Ngay cả đối với một luật sư bào chữa như tôi, khoảnh khắc hai người tái ngộ tại tòa hôm qua cũng là giây phút vô cùng buồn", Yoo viết.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee tại Anh hồi tháng 11/2023.

