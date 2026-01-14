Vợ chồng Clinton từ chối điều trần trước Hạ viện Mỹ về hồ sơ Epstein

Cựu tổng thống Bill Clinton và vợ Hillary từ chối lệnh triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện về hồ sơ Epstein, đối mặt nguy cơ phạm tội "khinh thường Quốc hội".

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu cựu tổng thống Bill Clinton và vợ là bà Hillary Clinton dự phiên điều trần kín vào ngày 13 và 14/1 trong cuộc điều tra các mối liên hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong tù vào năm 2019 trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc ấu dâm, xâm hại tình dục và tổ chức mại dâm.

Tuy nhiên, luật sư của vợ chồng Clinton đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer khẳng định hai người sẽ không chấp hành lệnh triệu tập này.

"Dù còn đủ việc cần làm để cải thiện đất nước, ông đang đẩy Quốc hội đến bờ vực đình trệ nhằm theo đuổi một quy trình hiếm ai sử dụng, rõ ràng được thiết kế vì muốn đẩy chúng tôi vào tù. Đây không phải cách chữa trị những căn bệnh của nước Mỹ và chúng tôi sẽ quyết liệt tự vệ", hai người viết trong bức thư, được công bố trên mạng xã hội ngày 13/1.

Ông bà Clinton cho rằng cuộc điều tra hiện nay của Ủy ban Giám sát Hạ viện, dẫn đầu bởi ông Comer, là "đi ngược lại pháp luật" và thiếu công bằng. Trong khi ông Comer cho phép một số cựu quan chức khác cung cấp bản tường trình bằng văn bản về Epstein, ủy ban của ông lại "thi hành trát đòi điều trần một cách có chọn lọc" đối với hai người.

Cựu tổng thống Bill Clinton (trái) và vợ Hillary Clinton tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump ngày 20/1. Ảnh: AFP

Luật sư của gia đình Clinton nói thân chủ đã cung cấp toàn bộ những gì họ biết về Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong thời gian qua. Các luật sư lên án trát đòi điều trần từ ông Comer là "âm mưu nhằm làm bẽ mặt đối thủ chính trị" của Tổng thống Donald Trump. Gia đình Clinton cũng lập luận rằng trát đòi điều trần "không có giá trị và không có khả năng cưỡng chế thi hành" vì không phục vụ mục đích lập pháp.

Sau khi nhận thư, ông Comer tuyên bố sẽ khởi động quy trình truy xét tội "khinh thường Quốc hội" đối với vợ chồng Clinton vào tuần tới. Ông khẳng định ủy ban không cáo buộc hai vợ chồng Clinton "làm điều sai trái" và chỉ muốn họ xuất hiện để giải đáp một số câu hỏi.

Nghị sĩ Cộng hòa cho biết đã làm việc với đội ngũ pháp lý của ông Clinton trong nhiều tháng nhưng phía này liên tục trì hoãn, cuối cùng cựu tổng thống Mỹ không trình diện theo lịch hẹn ngày 13/1. Động thái tương tự có thể được áp dụng với bà Hillary nếu bà không trình diện điều trần theo lịch vào ngày 14/1.

Vợ chồng Clinton có thể đối mặt bản án hình sự nếu bị kết tội "khinh thường Quốc hội". Hai cựu quan chức Nhà Trắng là Steve Bannon và Peter Navarro từng bị kết tội khinh thường Quốc hội vì không hợp tác với ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021, đều lĩnh án 4 tháng tù và đóng tiền phạt.

Căng thẳng leo thang trong lúc phe Cộng hòa đối mặt sức ép về việc Bộ Tư pháp Mỹ chậm công bố hồ sơ Epstein, bất chấp kêu gọi từ cả hai đảng. Cơ quan này cũng chưa đáp ứng đầy đủ trát đòi điều trần của ủy ban liên quan các tài liệu về Epstein.

Cựu tổng thống Bill Clinton (trái) chụp cùng Epstein. Ảnh: BBC

Hai nghị sĩ đồng bảo trợ đạo luật buộc công khai tài liệu điều tra, gồm Ro Khanna của đảng Dân chủ và Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa, đã gửi thư đề nghị thẩm phán liên bang Paul A. Engelmayer chỉ định một giám sát viên độc lập để theo dõi việc công bố tài liệu.

Họ nêu "quan ngại khẩn cấp và sâu sắc" về việc Bộ Tư pháp không tuân thủ thời hạn công khai tài liệu. Trong số hơn hai triệu hồ sơ đang được rà soát, mới có khoảng 12.000 tài liệu được công bố. Bộ Tư pháp nói việc công bố hồ sơ bị chậm trễ vì cơ quan này cần kiểm duyệt bảo vệ danh tính nạn nhân.

Những tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố đầu tháng 12/2025 chứa thông tin về nhiều người nổi tiếng như Tổng thống Trump, cựu tổng thống Clinton, Hoàng tử Anh Andrew hay ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Hồ sơ Epstein chứa nhiều hình ảnh của ông Clinton, như bức ảnh ông nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng, bơi trong hồ cùng hai phụ nữ, trong đó một người được che mặt và người còn lại dường như là Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Cựu tổng thống Bill Clinton xuất hiện trong hồ sơ Epstein. Ảnh: BBC

Vào những năm 1990-2000, cựu tổng thống Clinton có nhiều bức ảnh chụp cùng Epstein, trước khi ông này bị bắt. Ông Clinton không bị các nạn nhân của Epstein tố cáo có hành vi sai trái và cũng khẳng định không biết việc phạm tội của tỷ phú này.

Xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc những người này dính líu tới hành vi phạm tội của tỷ phú ấu dâm này. Nhiều người trong hồ sơ đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận có hành vi sai trái.

"Có hai kiểu người ở đây. Một là những người không biết gì và đã cắt quan hệ với Epstein trước khi tội ác của ông ta bị phơi bày. Thứ hai là những người vẫn duy trì mối quan hệ với Epstein. Ông Clinton là nhóm thứ nhất", phát ngôn viên của cựu tổng thống Mỹ cho biết.

Thanh Danh (Theo AP, Politico)