Vợ chạy bộ giảm cân, chồng ăn xong nằm xem điện thoại

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, bạn tôi nhiều lần khuyên nhủ chạy bộ cùng nhưng chẳng thành công.

Thảo là bạn đại học của tôi, dạo gần đây hay than "chướng "mỗi khi nhìn thấy chồng. Tôi cứ ngỡ hôn nhân của bạn gặp trục trặc gì to tát lắm, ngờ đâu, chuyện là chồng bạn ngày càng tăng cân vì ăn nhiều, ít vận động.

Cả hai vợ chồng bạn đều có công việc ổn định, thu nhập ổn, đều đang nuôi con nhỏ. Mỗi ngày họ thức từ 5h45, chuẩn bị đưa con đi học và đi làm, thay phiên nhau rước con và nấu cơm.

Thảo nói có thể rước con và nấu ăn, dọn dẹp cả năm cũng được, miễn sao khỏi phải nhìn thấy cảnh chồng ăn cơm xong là lăn ra sofa nằm xem điện thoại. "Nhiều lúc thấy bụng chồng ngày càng to ra, hàng xóm trêu là chồng có thai đứa nữa".

Trong khi đó, Thảo gọn gàng nhờ ăn kiêng hợp lý và chăm chỉ chạy bộ. Nhiều lần rủ chồng chạy chung nhưng đều bị thoái thác. Hai vợ chồng quen nhau lúc còn sinh viên, ngày ấy chồng Thảo gọn gàng, có cơ bắp, nhưng không hiểu sao từ lúc đi làm, có gia đình thì mỗi năm số cân tăng đều cùng với số tuổi.

Trong nhóm chơi chung, nhiều cô bạn khác của tôi cũng than phiền về những ông chồng bụng bự, lười vận động. Họ không than phiền về việc nhà, nấu cơm, rửa bát hay chăm sóc con. Họ than phiền nhưng đồng thời cũng lo lắng về ngoại hình, sức khỏe của ông chồng.

Tôi thấy đàn ông sau 35 tuổi, ít ai còn giữ được vóc dáng thon gọn của tuổi thanh niên. Những chiếc bụng đầy mỡ được tích lũy qua năm tháng ăn nhậu, bia bọt... nếu không được giải phóng lâu ngày sẽ gây bệnh. Hơn nữa, người ục ịch lại hay mệt, sức khỏe kém xa so với thời trai tráng.

Trong khi đó, phụ nữ dường như có ý thức giữ gìn nhan sắc và vóc dáng hơn. Tôi nghĩ giải quyết vấn đề không khó, chỉ cần các anh đồng hành, chạy bộ, tập thể dục với vợ, con tạo nên mô hình gia đình thể thao, có thể là đạp xe, đánh cầu lông... vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lấy lại phong độ.

Việc này rất dễ, chỉ là có muốn làm hay không mà thôi. Nhưng tôi nghĩ cần và nên làm, vì sức khỏe của bản thân và gia đình.

Thanh Hiền

