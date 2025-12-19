Vợ Charlie Kirk ủng hộ ông Vance tranh cử tổng thống năm 2028

Erika, vợ góa của nhà hoạt động Charlie Kirk, tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Vance tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

"Chúng ta sẽ giúp bạn của chồng tôi, JD Vance, đắc cử tổng thống thứ 48 một cách vang dội nhất có thể vào năm 2028", bà Erika Kirk nói khi phát biểu khai mạc hội nghị thường niên AmericaFest của tổ chức bảo thủ Turning Point USA tại Trung tâm Hội nghị Phoenix, bang Arizona ngày 18/12.

Phần cuối phát biểu của bà Kirk đã bị lấn át bởi những tràng vỗ tay dành cho sự hậu thuẫn này.

Bà Erika Kirk phát biểu tại hội nghị thường niên AmericaFest ở thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 18/12. Ảnh: AP

Ông Vance được coi là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa để kế nhiệm Tổng thống Donald Trump, nhưng ông chưa bày tỏ ý định tranh cử. Nhiều người dự đoán ông sẽ đưa ra quyết định sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2026.

Sự ủng hộ từ Turning Point USA, một trong những tổ chức bảo thủ có ảnh hưởng nhất, đặc biệt trong giới hoạt động trẻ và cử tri phong trào MAGA, có thể mang lại cú hích lớn cho Phó tổng thống Vance nếu ông tranh cử vào Nhà Trắng ba năm tới.

Bà Kirk, người kế nhiệm vị trí lãnh đạo Turning Point USA từ người chồng quá cố, trước đó nói rằng hoạt động hậu thuẫn ông Vance "đang được xúc tiến".

Phát biểu tại AmericaFest, bà cũng nhấn mạnh việc giúp đảng Cộng hòa giữ vững thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

"Chúng tôi đang xây bức tường đỏ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Tổng thống Trump có được sự hậu thuẫn từ quốc hội trong suốt 4 năm nhiệm kỳ hiện tại của ông", bà cho hay.

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi, bị Tyler Robinson, 22 tuổi, bắn chết tại một sự kiện của Turning Point USA ở bang Utah ngày 10/9. Kirk đồng sáng lập Turning Point USA và là đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump.

Ông Vance, người có mối quan hệ thân thiết với ông Kirk, dự kiến phát biểu khi hội nghị AmericaFest bế mạc ngày 21/12.

Huyền Lê (Theo NBC News, CBS News)