Chồng lén lấy tiền tôi cực khổ buôn bán mang đi cho nhân tình

Anh còn mang tiền đi cho người đó, có khi là tiền tôi đưa để đi thanh toán tiền hàng hoặc tiền lấy nợ từ khách...

Tôi kết hôn được bảy năm, có con nhỏ đang học mẫu giáo. Trước đây hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Sau đó ít lâu, tôi nghỉ việc văn phòng và bán hàng online. Khoảng bốn năm trở lại đây, công việc của chồng bấp bênh, hết nghỉ việc rồi chuyển chỗ làm mới, thu nhập không ổn định, cuối cùng về nhà phụ tôi bán hàng.

Mỗi ngày tôi gần như làm việc liên tục. Sáng lo cho con đi học, trưa chuẩn bị hàng, tối lên sóng livestream bán hàng đến khuya, có hôm khản cả cổ vẫn phải cố nói. Tiền kiếm được dùng để trả tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn uống và các chi phí sinh hoạt. Tôi cũng cố gắng tiết kiệm từng chút, phòng khi có chuyện cần đến.

Chồng làm cùng tôi nhưng chỉ phụ những việc vặt hoặc khi tôi nhờ mới làm, chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nghĩ vợ chồng cùng cố gắng rồi cũng ổn. Nhưng cách đây vài tháng, tôi phát hiện anh có người khác. Ban đầu chỉ là những tin nhắn trong điện thoại, sau đó tôi mới biết anh còn mang tiền đi cho người đó, có khi là tiền tôi đưa để đi thanh toán tiền hàng hoặc tiền lấy nợ từ khách...

Hai vợ chồng đã nói chuyện thẳng thắn. Anh xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt nhưng sau đó tôi vẫn thấy anh liên lạc lại. Từ lúc đó, tôi rất thất vọng, gần như không còn nhắc chuyện tiền bạc với anh nữa, chỉ tập trung làm việc và lo cho con. Số tiền tiết kiệm tôi tích góp được cũng đủ để nếu cần có thể ra ngoài sống riêng, thậm chí mua được một căn nhà nhỏ và chiếc xe để đi lại.

Hiện tại, kinh tế gia đình gần như do tôi lo hết. Chồng vẫn sống chung nhà nhưng không còn chia sẻ nhiều như trước. Tôi vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, chăm con, giữ nhịp sinh hoạt bình thường. Điều khiến tôi băn khoăn là mình đã có khả năng tự lo, nếu ly hôn, vẫn có thể nuôi con và ổn định cuộc sống. Nhưng nếu quyết định dừng lại, gia đình sẽ tan vỡ, con thiếu bố.

Trước đây, tôi dự định để dành được khoản tiền kha khá thì mua nhà ở cho ổn định (lâu nay chúng tôi thuê nhà), nhưng giờ tôi lại phân vân, chưa muốn mua nhà vào thời điểm này. Số tiền tiết kiệm được, chồng tôi chỉ biết sơ sơ chứ không nắm rõ tôi tiết kiệm được bao nhiêu. Nếu cứ sống kiểu mặc kệ thế này, tôi không muốn mua nhà hay cố gắng xây dựng tổ ấm. Còn ly dị thì tôi lại chưa quyết tâm. Tuy nhiên, nhìn con sống tạm bợ, tôi cũng xót ruột vì rõ ràng bố mẹ có đủ khả năng để con có được môi trường sống tốt hơn. Mong nhận được lời khuyên từ các độc giả.

Phương Chi