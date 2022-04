VNVC khai trương trung tâm mới tại Bà Rịa

VNVC khai trương trung tâm tiêm chủng thứ hai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với đầy đủ vaccine cho trẻ em và người lớn, đặc biệt là vaccine phòng các bệnh hô hấp.

Sáng 3/4, hàng trăm khách hàng đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Bà Rịa để tiêm vaccine trong ngày khai trương. Khách hàng đều tuân thủ nguyên tắc phòng dịch tại trung tâm.

Ông Nguyễn Thạnh (62 tuổi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tiêm xong vaccine ngừa cúm và phế cầu, cho biết: "Tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19 nhưng phải tăng cường thêm các vaccine hô hấp để an tâm bảo vệ phổi hơn vì tuổi đã cao". Ông Thạnh thêm rằng khi đến VNVC Bà Rịa, được bác sĩ tư vấn, ông thấy vai trò quan trọng của vaccine phế cầu, nhất là loại này chỉ cần tiêm một lần là tạo được miễn dịch cả đời.

Người lớn tuổi nên tiêm vaccine hô hấp để tăng cường bảo vệ phổi. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Chị Trần Thu Minh (36 tuổi, phường Phước Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, chị đưa con gái 10 tuổi đến tiêm vaccine Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus HPV. Đây là loại vaccine mà chị dự định sẽ tiêm ngay khi con gái đủ 9 tuổi. Tuy nhiên ở Bà Rịa, loại vaccine này khá khó tìm. Thế nên, đến khi VNVC khai trương ở đây, chị đã tranh thủ ngày chủ nhật đưa bé đến tiêm mũi đầu tiên.

Theo bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Bà Rịa, trong ngày khai trương, trung tâm đón tiếp nhiều trẻ em và người cao tuổi, phần lớn người dân quan tâm đến các loại vaccine có tác dụng ngừa viêm phổi và các bệnh hô hấp khác như vaccine phế cầu, cúm, ho gà - bạch hầu - uốn ván, thủy đậu, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib... VNVC Bà Rịa ra đời nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vaccine cho người dân với tiêu chí chất lượng, an toàn, thân thiện, giá cả bình ổn.

VNVC Bà Rịa được đầu tư cơ sở với diện tích gần 1.000 m2, 10 phòng khám, 10 phòng tiêm. Trung tâm có khu vực chờ tiêm, theo dõi sau tiêm, bàn cân đo và khu vui chơi cho trẻ em, phòng pha sữa và thay tã cho em bé... Khách hàng đến tiêm vaccine cũng sẽ được phục vụ miễn phí những tiện ích như wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé, bãi đỗ xe... Ngoài ra, nhờ nằm trong trung tâm thương mại, VNVC Bà Rịa giúp khách hàng kết hợp thuận tiện tiêm chủng cùng các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và người lớn.

Trẻ em được uống vaccine ngừa Rotavirus tại VNVC Bà Rịa sáng 3/4/2022. Ảnh: Hiếu Nguyễn

"VNVC sở hữu kho vaccine đạt tiêu chuẩn GSP, bảo quản vaccine ở nhiệt độ an toàn tiêu chuẩn từ 2-8 độ C. Khách hàng có thể đặt giữ các vaccine quan trọng, được nhắc lịch tiêm chu đáo, được ưu đãi về giá vaccine, mua trả góp vaccine lãi suất 0%... Tại VNVC Bà Rịa, khách hàng được khám sàng lọc miễn phí, tư vấn trước khi chỉ định vaccine phù hợp", bà Quỳnh Anh cho biết thêm.

VNVC Bà Rịa có đầy đủ các loại vaccine như: vaccine ngừa viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn Prevenar 13/Synflorix, vaccine cúm tứ giá thế hệ mới, vaccine ngừa viêm não mô cầu ACYW Menactra, vaccine ngừa viêm não Nhật Bản thế hệ mới Imojev, vaccine Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các ung thư khác do virus HPV, vaccine Boostrix ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván, vaccine ngừa viêm gan A, viêm gan B, vaccine ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus, vaccine ngừa thủy đậu, vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim...

Anh Ngọc