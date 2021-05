VNPT Pay nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS

VNPT Pay được cấp chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 sau khi vượt qua 12 nhóm tiêu chuẩn khắt khe của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật.

Đại diện của VNPT cho biết chứng chỉ PCI DSS khẳng định quyết tâm của VNPT Pay trong sứ mệnh làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao, bảo mật và an toàn, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng giúp VNPT Pay mở ra những cơ hội hợp tác với các đối tác tài chính toàn cầu như Visa, Master, JCB... Từ đó, hệ sinh thái thanh toán VNPT Pay sẽ ngày càng phát triển hoàn thiện hơn, hướng tới cung cấp cho khách hàng những lợi ích toàn diện và thiết thực hơn nữa trong tương lai.

Nhận chứng chỉ PCI DSS đồng nghĩa với việc hệ sinh thái thanh toán số VNPT Pay do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát triển, đảm bảo được các yêu cầu quốc tế về chính sách an ninh thông tin, quy trình xử lý dữ liệu, hạ tầng mạng truyền thông, an toàn bảo mật ứng dụng và mã nguồn... Qua đó, VNPT Pay có hiệu lực nâng cao tính bảo mật thông tin cho hàng triệu khách hàng và các đối tác là ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp cũng như hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh toán đang hợp tác. Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi khi VNPT triển khai Mobile Money trong thời gian tới.

Chứng chỉ mà VNPT Pay vừa nhận - PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council).

Dại diện VNPT Media chia sẻ biết: "Chúng tôi tin rằng chất lượng của sản phẩm, dịch vụ luôn là điểm mấu chốt để giữ chân khách hàng. Trong rất nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng của một sản phẩm, dịch vụ tài chính số, yếu tố an ninh, bảo mật luôn là điều được quan tâm trước tiên". VNPT Pay luôn nỗ lực để các giao dịch của khách hàng được thực hiện trong môi trường số có bảo mật tốt nhất, độ tin cậy và an toàn ở mức cao nhất. Điều này không chỉ quan trọng đối với uy tín của VNPT Pay khi phục vụ khách hàng mà còn là sự cam kết với các đối tác đang và sẽ hợp tác. "Ở mức độ cao hơn, đây còn là trách nhiệm của VNPT đối với quốc gia khi đồng hành cùng Chính phủ, các doanh nghiệp và người dân trong công cuộc chuyển đổi số", đại diện của VNPT Media khẳng định.

VNPT Pay được biết đến là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, luôn tiên phong trong vai trò đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu xây dựng tài chính toàn diện tại Việt Nam. Nền tảng thanh toán VNPT Pay cung cấp đã giúp số hóa việc thanh toán cho toàn bộ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức tiếp nhận, xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân. Với giải pháp thanh toán tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tháng 4 vừa qua, Tập đoàn VNPT đã nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2021 tại hạng mục Chính phủ số.

PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) gồm các thành viên: Visa, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International. Bao gồm 12 nhóm yêu cầu chính và hơn 100 yêu cầu chi tiết rất khắt khe, PCI DSS là một chứng chỉ tiêu chuẩn an ninh thông tin quan trọng, được công nhận toàn cầu và là tiêu chuẩn bắt buộc đối với tất cả tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nghiệp vụ xử lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán.

(Nguồn và ảnh: VNPT)