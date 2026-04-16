VNGGames ra mắt Total Football VNG tại Đông Nam Á

Total Football VNG sở hữu đồ họa 3D, kho dữ liệu hơn 60.000 cầu thủ có bản quyền từ FIFPro, được VNGGames phát hành tại Đông Nam Á từ ngày 22/4.

Là sản phẩm của GALA Sports, một trong những nhà phát triển nổi bật của dòng game thể thao di động, Total Football VNG được VNGGames phát hành tại thị trường Đông Nam Á từ ngày 22/4. Trước đó, trong giai đoạn đăng ký trước từ ngày 30/3, tựa game này đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt ghi danh, cho thấy sức hút ban đầu của sản phẩm trước thời điểm ra mắt.

Đồ họa Total Football VNG. Ảnh chụp màn hình

"Với bản quyền hình ảnh hơn 60,000 cầu thủ được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới, phiên bản chính thức của Total Football VNG sẽ mang lại trải nghiệm bóng đá chân thực với nền đồ họa 3D sống động cũng như âm thanh mô phỏng các sân cỏ ngoài đời thực", đại diện VNGGames cho biết.

Cũng theo nhà phát hành, các nội dung của trò chơi sẽ được cập nhật thường xuyên, dựa trên các sự kiện bóng đá thực tế, đồng thời mang đến nhiều chế độ chơi như Career, Ranked Match và Tournament. Qua đó, người chơi có thêm lựa chọn thi đấu, cạnh tranh và kết nối bạn bè cũng như cộng đồng game thủ toàn cầu.

Để tối ưu trải nghiệm, tựa game này tích hợp công nghệ VAR nhằm tăng tính công bằng trong các tình huống trên sân, hỗ trợ điều khiển bằng tay cầm, giúp người chơi linh hoạt hơn trong thao tác.

Bên cạnh đó, các chi tiết như động tác ăn mừng hay màn chào sân được thiết kế theo hướng bản địa hóa cho từng khu vực, góp phần mang lại cảm giác gần gũi và sống động hơn cho người dùng.

Tựa game sở hữu hơn 60.000 cầu thủ được cấp phép chính thức từ FIFPro. Ảnh chụp màn hình

Trong chiến dịch ra mắt lần này, VNGGames lựa chọn cầu thủ Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ thương hiệu của Total Football VNG tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, quyết định này không chỉ nhằm kết nối trò chơi với những gương mặt tiêu biểu của bóng đá trong nước, mà còn thể hiện định hướng đầu tư lâu dài vào những giá trị chân thực, đồng thời đề cao tinh thần cống hiến và khát vọng vươn tầm của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng Total Football VNG không chỉ là một tựa game, mà còn là cầu nối giữa bóng đá điện tử và bóng đá đời thực, nơi người hâm mộ được sống trọn niềm đam mê với quả bóng tròn cùng những ngôi sao triển vọng như Nguyễn Đình Bắc", đại diện VNGGames chia sẻ.

Theo đó, ngôi sao trẻ không chỉ đồng hành trong các hoạt động truyền thông và chương trình cộng đồng, hình ảnh của anh còn được tích hợp vào trò chơi (in-game) dưới dạng cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, sắp được xuất hiện trong phiên bản ra mắt ngày 22/4 tới.

VNGGames là đơn vị phát hành và phát triển trò chơi điện tử, hiện phục vụ hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như Riot Games, NCSOFT, Kingsoft và GALA Sports.

Giai đoạn 2022-2023, VNGGames cũng là đối tác chính của Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 31 và 32, tham gia vận hành các nội dung thi đấu và hỗ trợ vận động viên Việt Nam.

Hải Long