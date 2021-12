VnExpress tổ chức giải chạy ảo 'Vượt lên chính mình'

Giải miễn phí đăng ký tham gia, khuyến khích tinh thần luyện tập chạy bộ hăng say, chiến thắng bản thân, bắt đầu nhận đăng ký từ 12h, ngày 5/12.

Khác với những giải trước đây trên V-Race, "Vượt lên chính mình" đặt ra thử thách 60km cho tất cả người tham gia. Các runner sẽ có 10 ngày sau khi đăng ký để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trung bình mỗi ngày, vận động viên phải chạy 6km.

Chạy tích lũy 60km không khó với runner chuyên nghiệp nhưng là thử thách bền bỉ với những người mới hoặc vừa chạy lại sau thời gian dài. Để hoàn thành, đòi hỏi người tham gia phải kiên trì, biết cách phân bổ thời gian hợp lý, vượt qua sức ì của bản thân.

Với thông điệp "chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất", ban tổ chức kỳ vọng giải sẽ tạo ra không gian để runner cả nước thể hiện sự nỗ lực, khám phá sức mạnh bên trong, rèn luyện sự kỷ luật, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày.

Đăng ký tham gia miễn phí giải chạy ảo tại đây

Runner trên đường chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020. Ảnh: VM

Giải sẽ mở cổng đăng ký miễn phí từ nay đến hết 31/12. Runner chỉ cần kết nối ứng dụng Strava với nền tảng V-Race để ghi nhận kết quả. Hoàn thành thử thách, người tham gia sẽ nhận được huy chương và chứng nhận điện tử từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, 5 vận động viên có thành tích cá nhân tốt nhất giải sẽ nhận được Bib của VnExpress Marathon.

Ban tổ chức khuyến khích runner dành một giờ mỗi ngày để chạy bộ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise, việc chạy bộ 5km mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh vệ xương khớp, làm săn chắc cơ, tăng sức chịu đựng. Còn theo tờ Journal of the American College of Cardiology, chạy bộ mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Chạy bộ cũng là phương pháp hiệu quả để giảm cân, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung.

Tham gia "Vượt lên chính mình" cũng là cách để runner nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống "bình thường mới". Việc đặt ra thử thách giúp người tham gia có động lực để theo đuổi mục tiêu. Từ đó, các chân chạy nhanh chóng hình thành thói quen vận động, nạp thêm năng lượng, năng động, tự tin hơn khi trở lại với công việc sau giãn cách. Đăng ký tham gia miễn phí giải chạy ảo tại đây

Hoài Phương