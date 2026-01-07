VnExpress tiếp nhận báo giá gói bảo hiểm sức khỏe 2026

Báo VnExpress tiếp nhận báo giá để xây dựng dự toán mua sắm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động trong năm 2026.

Báo VnExpress đang tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam gửi báo giá gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho viên chức, người lao động năm 2026.

Thời gian tiếp nhận báo giá từ 8h, ngày 7/1 đến trước 17h, ngày 8/1. Các báo giá gửi sau thời điểm này sẽ không được xem xét. Báo giá cần có hiệu lực tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 7/1.

Về nội dung, các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ gồm: bảng báo giá ghi rõ thông tin đơn vị, có đóng dấu theo quy định; thể hiện rõ thời gian, hiệu lực của báo giá. Mức giá chào phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Chi tiết quyền lợi bảo hiểm được nêu tại phụ lục kèm theo.

Thông tin mời chào giá nhằm phục vụ công tác tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm của Báo VnExpress cho năm kế hoạch 2026.

Báo giá được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại tầng 10, tòa A, FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc gửi bản scan qua địa chỉ email nhansu@vnexpress.net. Chi tiết quyền lợi bảo hiểm xem tại đây.

Báo VnExpress