Chuyên trang "Logistics 4.0" do Báo VnExpress phối hợp BEST Inc Việt Nam thực hiện với nội dung xoay quanh các câu chuyện thị trường, tin tức, định hướng của ngành logistics.

Chuyên trang ra mắt từ ngày 22/6, cung cấp thông tin hữu ích, giúp nhiều người cập nhật tin tức thị trường, hiểu rõ hơn về logistics và những ngành liên quan đến lĩnh vực hậu cần này.

Nội dung các bài viết trong chuyên trang mang tính thời sự, thường thức, hữu ích, nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả và hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan đến thị trường logistics trong và ngoài nước, xu hướng mới của ngành, tin tức liên quan đến hoạt động kinh doanh, văn hóa, những hoạt động vì cộng đồng của các doanh nghiệp logistics.

Ngoài ra, chuyên trang còn có phần chia sẻ của các cá nhân, doanh nghiệp làm việc trong ngành logistics về bí quyết kinh doanh, câu chuyện khởi nghiệp... Độc giả cũng có cơ hội tìm hiểu và trang bị thêm kiến thức về những cải tiến vượt trội, cách các doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ vào dây chuyền ra sao để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững cho thời điểm hiện tại.

Mặt khác, logistics nói chung và chuyển phát nhanh thương mại điện tử nói riêng được xem là một trong những yếu tố chủ chốt quyết định sự tăng trưởng của các doanh nghiệp thương mại điện tử. Trong bối cảnh ngành này đang ngày một lớn mạnh trong thời đại 4.0, cộng thêm xu hướng chuyển dịch từ trực tiếp sang trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội và hợp tác, đồng hành trên hành trình phát triển bền vững. Những thông tin này cũng sẽ được cập nhật trong chuyên trang.

"Chúng tôi hy vọng lần hợp tác với Báo VnExpress ra mắt chuyên trang Logistics 4.0 có thể giúp độc giả cập nhật thêm nhiều kiến thức và tin tức thị trường của ngành đang trở thành xu hướng này. Mặt khác, BEST Inc Việt Nam cũng đặt kỳ vọng có thể thu hút thêm nhiều bạn trẻ lựa chọn lĩnh vực này để khởi nghiệp, tạo đà thúc đẩy cho logistics Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai", ông Nelson Wu, Tổng giám đốc BEST Inc Việt Nam chia sẻ.

Ngoài việc ra mắt chuyên trang Logistics 4.0, BEST Inc cũng tích cực đồng hành cùng Quỹ Hy vọng – báo VnExpress triển khai các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có dự án xây cầu nhằm cải thiện hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện BEST Express cũng là nhà tài trợ vận chuyển hàng hóa mặt đất duy nhất trong các hoạt động nhân ái của quỹ.

Thành lập năm 2007 và niêm yết tại sàn chứng khoáng New York (NYSE) năm 2017, BEST Inc tận dụng sự đổi mới về mặt công nghệ và chuỗi cung ứng, mang đến nhiều loại hình dịch vụ logistics, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, nền tảng điện toán kết nối khách hàng với đơn vị vận tải, vận tải quốc tế và dịch vụ tài chính.

BEST Inc lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2019 với hai dịch vụ chính: dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh. Với việc bắt đầu vận hành tại Việt Nam, BEST mang đến những giải pháp và dịch vụ tiên tiến, góp phần mở rộng mạng lưới tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Đức, Australia, Thái Lan...

