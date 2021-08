VnExpress Marathon ưu đãi 15% tuần lễ Quốc khánh

Cả 5 giải VnExpress Marathon tại Hạ Long, Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang đồng loạt ưu đãi 15% từ ngày 1-7/9.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức VnExpress Marathon triển khai tuần lễ ưu đãi khi mua vé tất cả các giải chạy đang mở cổng đăng ký. Giá giảm từ 0h00 ngày 1/9 và ké dài đến 23h59 ngày 7/9. Mức ưu đãi chung là 15%. Người yêu chạy có tham khảo bảng giá đã chiết khấu 15% dưới đây để lựa chọn giải yêu thích cho mình và người thân.

Đăng ký mua Bib tại đây

Cự ly/ Giải Hạ Long Hà Nội Huế Quy Nhơn Nha Trang 5km 340.000 365.500 255.000 340.000 340.000 10km 680.000 735.250 552.500 680.000 680.000 21km 807.500 871.250 637.500 807.500 807.500 42km 935.000 1.011.500 765.000 935.000 935.000

*đơn vị: VND

Ban tổ chức lưu ý, ưu đãi này chỉ áp dụng với những vận động viên lẻ và nhóm chạy dưới 10 người. Các đội nhóm từ 10 đến trên 100 người vẫn mua vé theo ưu đãi chung. Cụ thể, nhóm từ 10 đến 29 người giảm 10%; 30 đến 49 người giảm 15%; 50 đến 100 người 20%.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến kéo dài, hiện các giải VM Quy Nhơn, Hạ Long và Nha Trang đã lùi lịch tổ chức. Trong khi đó giải VM Hà Nội kỳ vọng có thể diễn ra vào cuối năm, giải VM Huế tổ chức vào tháng 4/2022. Vận động viên có thể cập nhật lịch trình mới tại trang chủ VnExpress Marathon.

Các vận động viên trên đường chạy VM Quy Nhươn 2020. Ảnh: VM

Những đợt ưu đãi của VnExpress Marathon có số lượng người mua tăng đột biến. Một số cá nhân cũng tranh thủ thời gian nghỉ lễ để lựa chọn giải phù hợp với bản thân và lịch trình làm việc. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức giải chạy đều là điểm du lịch nổi tiếng, tạo cơ hội để runner kết hợp thể thao và du lịch với người thân, gia đình.

Đăng ký mua Bib tại đây

Các giải VM Hanoi Midnight và Quy Nhơn đều tăng mạnh số lượng vận động viên thi đấu so với năm ngoái. Hàng nghìn người đã sở hữu thành công số Bib sau giai đoạn mở bán vừa qua. Giải VM Amazing Halong trong lần đầu tổ chức cũng đã thu hút rất đông người tham dự.

Bên cạnh những điểm đã tạo nên thương hiệu. Ban tổ chức bổ sung thêm các ưu đãi mới và quyền lợi nhằm tăng sức hấp dẫn cho VnExpress Marathon. Theo đó, VM Hanoi Midnight mở thêm hạng mục giải Đồng đội và in thành tích (Sub 3, 3:30 và 4) lên áo khoác gió Finisher cho người theo thời gian trên. Tương tự, VM Quy Nhơn cũng in thành tích này lên áo Finisher ngắn tay cho người về đích hợp lệ.

Thành Dương