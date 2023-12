'VnExpress Marathon là điểm nhấn về thể thao lẫn du lịch của Hải Phòng'

Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho rằng VnExpress Marathon sẽ khuấy động thành phố khi thu hút 11.000 VĐV cùng hàng chục nghìn du khách trong 3 ngày tổ chức.

Đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, trong buổi họp báo công bố VnExpress Marathon, tại khách sạn Nikko Hải Phòng, chiều 14/12. Theo bà Trang, ngay từ khi có kế hoạch giải đấu, ngành thể thao và cả BTC đều chỉ kỳ vọng con số VĐV ở mức 8.000 - 9.000 người do đây là giải đấu hoàn toàn mới và thành phố cũng chưa từng đăng cai giải marathon nào có quy mô lớn hơn.

Họp báo VnExpress Marathon Hải Phòng công bố nhiều thông tin quan trọng về giải. Ảnh: VM

Con số VĐV đăng ký thực tế nhanh chóng chạm mốc 11.000, nằm ngoài kỳ vọng. Năm 2023, Hải Phòng tổ chức 5 giải marathon nhưng sự kiện ngày 17/12 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. "Điều này cho thấy sự uy tín của VnExpress Marathon và sức hấp dẫn của Hải Phòng. Tôi tin đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho runner thi đấu và khám phá những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng. Đây cũng là tiền đề để VnExpress Marathon tổ chức thêm nhiều mùa giải ở thành phố cảng", bà Trang khẳng định.

Trong lần đầu đến Hải Phòng, cung đường của tất cả 4 cự ly đều tối ưu, đẹp, mang lại những trải nghiệm thú vị. Trong đó, đại diện Sở Văn hóa Thể thao cho rằng việc chạy ở Đồ Sơn - điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn, là điều tạo nên nét đặc biệt của giải đấu.

VnExpress Marathon Hải Phòng khởi tranh từ 4h, ngày 17/12. Trong đó, cự ly 42km xuất phát từ khu vực công viên trung tâm thành phố, chạy qua các tuyến phố chính, qua nhiều danh thắng trước khi chinh phục cung đường nối với Đồ Sơn. Ba cự ly còn lại xuất phát từ khu vực khu du lịch Đồi Rồng, chạy qua những con dốc, tuyến đường bám biển Đồ Sơn. Tất cả các cự ly đều về đích ở khu vực khu du lịch Đồi Rồng.

Đường đua chính thức và giờ thi đấu đã được BTC tính toán rất kỹ để đảm bảo VĐV được chạy trong điều kiện an toàn, không làm ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân. Dọc đường chạy là 14 trạm nước, 9 trạm y tế và rất nhiều nhà vệ sinh được bố trí với khoảng cách phù hợp.

Một đoạn cung đường chạy ở Đồ Sơn. Ảnh: Lê Tân

Đại diện thành phố Hải Phòng cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho toàn bộ VĐV thi đấu. Trong đó, chính quyền đã tiến hành nhiều buổi họp để có sự phối hợp giữa công an, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế,... để hỗ trợ công tác an ninh, an toàn. Thành phố cũng vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng quán ăn không nâng giá, có ưu đãi cho VĐV và đảm bảo an toàn thực phẩm. "Trong nhiều tháng, tất cả các Sở ban ngành đã cùng phối hợp với ban tổ chức. Chúng tôi đều kỳ vọng cùng tạo nên giải đấu thành công, đáng nhớ", Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao nói.

Nghe chia sẻ từ ban tổ chức và đại diện chính quyền thành phố, ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam tin tưởng VnExpress Marathon Hải Phòng sẽ diễn ra bùng nổ, trở thành điểm kết đẹp cho năm 2023. Đồng hành với nhiều giải đấu của VnExpress Marathon trong năm, ông Đạt đánh giá chuỗi giải đã lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng tinh thần sống lành mạnh, năng động.

"Chúng tôi vui khi có cơ hội đồng hành với VnExpress Marathon trong hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe qua vận động và dinh dưỡng. VM Hải Phòng sẽ kết lại một năm đáng nhớ và mở ra năm 2024 với nhiều hoạt động bùng nổ hơn", đại diện Herbalife Việt Nam khẳng định.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2023 không chỉ là sự kiện thể thao lớn và mà còn tác động đến kinh tế, du lịch và phong trào sống khỏe của người dân đất cảng. Theo anh Trần Nam - đại diện CLB Hải Phòng Runners, việc đón một giải chạy 11.000 người là niềm mong mỏi từ rất lâu của những người yêu chạy bộ đất cảng. Giải đấu tạo nên không khí tập luyện, bàn tán, thảo luận sôi động. Những người yêu chạy bộ Hải Phòng còn chuẩn bị nhiều kế hoạch để tiếp đón runner cả nước, trong đó có việc quay một đoạn video chào mừng VnExpress Marathon mang đậm tinh thần "thành phố hoa phượng đỏ".

Theo đại diện ban tổ chức, VnExpress Marathon sẽ tiếp tục có những cải tiến, nâng cấp trong các giải đấu năm 2024, hướng đến sự an toàn, chuyên nghiệp, hấp dẫn, tạo ra trải nghiệm tối ưu cho VĐV.

Hoài Phương