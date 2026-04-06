VnExpress Marathon - điểm hẹn thể thao của Festival Huế 2026

VnExpress Marathon Huế diễn ra từ ngày 17-19/4, là hoạt động thể thao mở màn cho Lễ hội mùa Hạ, thuộc chuỗi sự kiện Festival Huế 2026.

Theo kế hoạch của UBND TP Huế, Lễ hội mùa Hạ nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, quy tụ nhiều hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật, ẩm thực và sách. Trong đó, VnExpress Marathon Huế là một trong những sự kiện mở màn đáng chú ý nhất.

Giải chạy dự kiến thu hút khoảng 9.000 runner trong và ngoài nước, cùng 2.000 em nhỏ tham gia Kun Marathon và đông đảo người thân đến cố đô dịp này. Với lượng người tham gia lớn, giải được kỳ vọng sẽ sớm khuấy động không khí lễ hội ngay từ nhịp đầu chuỗi sự kiện.

"Mọi khâu tổ chức đều được chuẩn bị kỹ để runner và gia đình đến Huế không chỉ có một cuộc đua an toàn, thuận lợi, mà còn tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội và vẻ đẹp của cố đô dịp Festival", đại diện ban tổ chức cho biết.

Theo UBND TP Huế, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao thường niên mà còn là cơ hội để thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực cộng đồng, đồng thời quảng bá điểm đến và kích cầu du lịch. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức, chuẩn bị đồng bộ các phương án về an ninh, y tế, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường và lực lượng tình nguyện viên, hướng đến môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho runner và người thân khi đến Huế tham dự giải.

VnExpress Marathon Huế là điểm hẹn quen thuộc của runner cả nước mỗi dịp về cố đô. Ảnh: VnExpress Marathon

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là cung đường thi đấu. Runner sẽ sải bước qua nhiều biểu tượng đặc trưng của cố đô như cầu Trường Tiền, sông Hương, trường Quốc Học..., trong đó nổi bật là hành trình ôm trọn Kinh thành cổ. Thay vì chỉ đi qua một vài điểm check-in riêng lẻ, vận động viên có cơ hội cảm nhận trọn vẹn không gian di sản với những đoạn chạy men theo bốn mặt của công trình này.

Bên cạnh trải nghiệm trên đường chạy, VĐV được miễn phí vé vào cửa các điểm tham quan thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong thời gian diễn ra giải (từ ngày 17-19/4), bao gồm: Đại Nội (Hoàng Cung), các lăng vua (Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Khải Định, Thiệu Trị), Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

"Chính sách này được duy trì từ năm 2020, thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc gia tăng trải nghiệm cho runner, đồng thời cho thấy tinh thần hiếu khách, chào đón du khách từ nhiều địa phương của thành phố Huế", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Du khách tham quan Đại Nội Huế cuối tháng 10/2025. Ảnh:Võ Thạnh

Sau giải đấu, thành phố tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ như triển lãm hoa phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền tại Đại Nội, chương trình Hoàng cung Huyền ảo, không gian ẩm thực cung đình, Thuận An biển gọi, Ngày hội Du lịch Huế... Nhờ đó, runner và du khách có thể kết hợp tham gia giải chạy với hành trình khám phá địa phương, từ trải nghiệm di sản, ẩm thực đến các hoạt động văn hóa, giải trí đặc trưng của cố đô trong cao điểm mùa lễ hội.

Mùa năm ngoái diễn ra trùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế đón khoảng 109.000 lượt du khách và runner trong tuần sự kiện. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 221 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy vai trò rõ nét của sự kiện trong việc thúc đẩy kinh tế thành phố.

Hải Long