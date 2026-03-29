VnExpress Marathon Huế 2026 mang trải nghiệm 'sải bước vào kinh thành'

VnExpress Marathon Huế 2026 đưa runner qua kinh thành cổ, đón bình minh trên sông Hương và về đích giữa không gian đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất di sản.

Trở lại cố đô ngày 19/4, VnExpress Marathon Huế 2026 tập trung phát triển cự ly half marathon và các cự ly ngắn, giúp toàn bộ hành trình thi đấu nằm gọn trong vùng không gian văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Huế. Từ đó, giải không chỉ mang đến một thử thách thể thao, mà còn mở ra trải nghiệm "sải bước vào kinh thành" giữa lòng cố đô.

Khoảnh khắc runner VnExpress Marathon Huế 2025 xuất phát tại khu vực Phu Văn Lâu lúc rạng sáng. Ảnh: VnExpress Marathon

Mạch không gian bắt đầu từ cụm Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, hình ảnh đã gắn với giải qua nhiều mùa và xuất hiện trên huy chương năm nay. Đây cũng là nơi đặt expo, đồng thời là khu vực xuất phát và về đích của giải đấu.

Nghênh Lương Đình nằm bên bờ sông Hương, nơi vua Nguyễn từng nghỉ chân, hóng mát và ngắm cảnh. Ngay phía đối diện là Phu Văn Lâu, công trình từng là nơi niêm yết chiếu chỉ của triều đình. Việc đặt giải chạy trong quần thể giàu dấu ấn lịch sử góp phần tạo nên sắc thái riêng cho VnExpress Marathon Huế, khi hơi thở của kinh thành xưa hiện lên từ chính cảnh quan, kiến trúc và chiều sâu văn hóa của địa điểm xuất phát.

Runner VnExpress Marathon Huế 2026 sải bước qua Đại Nội. Ảnh: VnExpress Marathon

Từ bờ sông Hương, runner sẽ bước vào hành trình xuyên qua kinh thành cổ, băng qua những cổng thành nhuốm màu thời gian, tường thành rêu phong và mặt hào tĩnh lặng quanh Đại Nội. Bao quanh cung đường di sản là hai hàng cây rợp bóng, cùng mặt đường thoáng đãng và gió mát ven sông, mang lại cảm giác dễ chịu hơn hẳn các giải chạy đô thị.

"Chúng tôi muốn các runner khi đến Huế không chỉ tham gia một giải chạy, mà còn cảm nhận được không khí cổ kính, trầm mặc rất riêng của cố đô qua từng cung đường, từng cổng thành trên hành trình thi đấu", đại diện ban tổ chức cho biết.

Bên cạnh không gian di sản quanh Đại Nội, đường chạy năm nay còn được kỳ vọng đi qua nhiều công trình biểu tượng của Huế như cầu Trường Tiền, trường Quốc Học, ga Huế... Qua đó, hành trình thi đấu không chỉ giàu bản sắc địa phương, mà còn được bồi đắp thêm chiều sâu lịch sử và văn hóa.

Bộ vật phẩm đậm dấu ấn hoàng gia của VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Đặc biệt, điểm nhấn cảm xúc của giải nằm ở những km cuối. Trên tuyến đường rợp cây xanh ven Đại Nội, VĐV có cơ hội đón bình minh trên sông Hương. Ánh nắng đầu ngày phủ lên khu vực ven sông, làm nổi bật cờ Tổ quốc trên Kỳ Đài, tạo nên khung cảnh rực rỡ và tự hào cho chặng về đích.

Sau khi về đích, trải nghiệm của runner được tiếp nối qua bộ vật phẩm. Áo finisher cự ly 21km lấy cảm hứng từ mỹ thuật truyền thống, cùng huy chương hình chiếc khánh, tạo nên phần thưởng mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất cố đô. Thông qua các chi tiết thiết kế tỉ mỉ, runner có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần di sản mà VnExpress Marathon Huế 2026 hướng tới.

Hải Long