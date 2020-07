VnExpress Marathon Hanoi Midnight công bố huy chương

Huy chương cho mỗi cự ly đều có biểu tượng giống nhau, chỉ khác màu dây. Cụ thể, vận động viên hoàn thành cự ly 42 km sẽ nhận huy chương kèm dây màu hồng tím đậm, cự ly 21 km nhận dây màu xanh tím than, cự ly 10 km nhận dây màu vàng và màu tím cho cự ly 5 km. Trên dây đeo có thông tin giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight, slogan "Run to the light" kèm cự ly.