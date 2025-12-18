'VnExpress Marathon Hải Phòng sở hữu cung đường đô thị hiếm có'

VnExpress Marathon Hải Phòng là một trong số ít giải chạy có cung đường gần như trọn vẹn trong trung tâm thành phố, theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng.

Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng, vui mừng khi VnExpress Marathon ghi nhận mức tăng rõ rệt về số người tham gia ở lần tổ chức thứ ba tại địa phương. Theo công bố từ ban tổ chức, nội dung 42km có khoảng 5.000 VĐV, vượt cự ly 21km với gần 4.500 người, trên tổng quy mô 14.000 VĐV. Trong đó, khoảng 20% tham gia là VĐV địa phương.

Đường phố Hải Phòng rực sáng trong ngày tổ chức VnExpress Marathon 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo bà Trang, số lượng đăng ký tăng đều qua từng năm là thước đo rõ nhất cho chất lượng chuẩn bị và năng lực tổ chức. "So với năm ngoái, giải tăng hơn 4.000 VĐV. Đặc biệt, cự ly 42km ghi nhận số người tham gia đông nhất Việt Nam trong năm 2025", bà nói.

Lãnh đạo ngành thể thao địa phương đánh giá VnExpress Marathon Hải Phòng thuộc nhóm hiếm giải chạy ở Việt Nam có cung đường đô thị đặc trưng. Theo bà, đường chạy gần như trọn vẹn ở trung tâm, đi qua nhiều điểm biểu tượng của thành phố. Mặt đường tốt, không gian thoáng, thuận lợi cho VĐV chinh phục mục tiêu cá nhân, đồng thời mang lại trải nghiệm tham quan thành phố ngay trên đường đua.

"Công tác phối hợp giữa Công an thành phố cùng Sở Y tế, chính quyền địa phương, đoàn thể và lực lượng tình nguyện trên toàn tuyến, từ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự đến tổ chức y tế đường chạy là điều kiện then chốt để VĐV có điều kiện thi đấu tốt nhất, qua đó phá kỷ lục cá nhân trên đường đua", bà nhận xét.

Bà Phạm Thị Tô Trang phát biểu trong một sự kiện của thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng ước tính lượng du khách đến thành phố trong dịp giải có thể cao hơn con số 14.000 VĐV, do nhiều runner đi cùng người thân, cùng khoảng 2.200 trẻ em và gia đình tham gia Kun Marathon. Các địa bàn có đường chạy đi qua được đề nghị tăng cường trang trí, bố trí hình ảnh cổ động nhằm tạo không khí sôi động và lan tỏa hình ảnh thành phố thân thiện, mến khách.

Bên cạnh đó, ngành du lịch chủ động kết nối hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm đến, giới thiệu trải nghiệm ẩm thực cho VĐV và gia đình, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh trật tự để du khách có ấn tượng tích cực khi đến và rời Hải Phòng. Mọi thông tin di chuyển, ăn ở đều có thể tìm thấy trên website của Sở.

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục tăng tốc trên bản đồ thể thao khi liên tiếp đăng cai các sự kiện quốc tế, bên cạnh khoảng 10 giải marathon với nhiều quy mô khác nhau. Thành phố kỳ vọng chuỗi hoạt động này sẽ tạo thêm động lực cho phát triển thể thao, dịch vụ và du lịch, tận dụng lợi thế từ các điểm đến được UNESCO ghi danh như quần đảo Cát Bà và di sản liên tỉnh Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Hải Long