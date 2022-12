VnExpress Marathon được mong chờ tại Hải Phòng

Hải PhòngBà Phạm Thị Tô Trang, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, hy vọng giải sẽ trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu của thành phố.

Phát biểu trong cuộc họp giữa BTC VnExpress Marathon và các ngành chức năng của TP Hải Phòng ngày 29/12, bà Trang đánh giá, VnExpress Marathon là giải đấu uy tín, có kinh nghiệm tổ chức. "Việc tổ chức VnExpress Marathon tại Hải Phòng sẽ thu hút hàng vạn du khách đến với thành phố. Đây là dịp để Hải Phòng quảng bá con người, văn hóa, ẩm thực và du lịch", bà Trang nói. Bà nhấn mạnh "hy vọng giải sẽ thành công và trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu".

Đánh giá cao sự chuyên nghiệp, cũng như chất lượng VnExpress Marathon, đại diện các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn đều cho biết sẽ hỗ trợ hết mình để giải thành công.

Tuy nhiên, do quy mô tổ chức lớn, giải cần có những phương án phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và đảm bảo công tác an toàn, an ninh, bà Trang lưu ý. Đại diện Sở Y tế, Công an TP Hải Phòng và Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị BTC xây dựng chi tiết đường chạy, thời gian xuất phát, kết thúc cũng như các hoạt động bên lề đề có phương án hỗ trợ, đóng góp ý kiến.

Thời gian tới, BTC VnExpress Marathon sẽ làm việc cụ thể với từng sở ngành và quận, huyện có đường chạy đi qua để thống nhất các phương án tổ chức giải.

Bà Phạm Thị Tô Trang (áo trắng) đánh giá VnExpress Marathon là dịp để Hải Phòng quảng bá con người, văn hóa, ẩm thực và du lịch. Ảnh: Lê Tân

VnExpress Marathon Hải Phòng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/12/2023, quy mô 8.000 VĐV với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Đường chạy sẽ qua các địa điểm nổi tiếng của TP Hải Phòng, như Nhà hát lớn, cảng Hải Phòng, Bưu điện Trung Tâm, phố Tam Bạc... Sẽ có hơn 140 giải thưởng trị giá lớn được trao tặng cho các vận động viên đạt thành tích.

Trước ngày chạy chính là giải Kid Marathon dành cho 2.000 bạn nhỏ từ 6 đến 10 tuổi và đêm nhạc hội quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong năm 2022, VnExpress Marathon đã tổ chức 6 giải lớn tại 5 tỉnh thành với sự tham gia của 45.100 vận động viên. Các đường chạy trong hệ thống đều được cấp chứng nhận tiêu chuẩn của AIMS – World Athletics. Hệ thống giải VnExpress Marathon đã được trao giải Bạc tại Asian Media Awards 2021.

Lê Tân