VnExpress khảo sát về khó khăn của SME khi vay vốn

VnExpress cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) triển khai khảo sát ghi nhận những khó khăn, rào cản và nhu cầu thực tế khi vay vốn của hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Khảo sát "Những khó khăn trong vay vốn của hộ kinh doanh và doanh nghiệp" hướng tới chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, SME hoặc người phụ trách tài chính, kế toán có quyền quyết định vay vốn.

Mục tiêu của khảo sát là ghi nhận trải nghiệm thực tế, khó khăn và kỳ vọng của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn, từ làm hồ sơ, thẩm định, xét duyệt đến giải ngân. Đồng thời, khảo sát đánh giá tác động của việc giải ngân chậm tới hoạt động sản xuất - kinh doanh và thu thập tiêu chí doanh nghiệp ưu tiên khi lựa chọn ngân hàng, cũng như mong muốn về các sản phẩm tín dụng linh hoạt hơn.

Kết quả khảo sát sẽ được VnExpress tổng hợp, phân tích và công bố công khai trên chuyên mục "Doanh nghiệp vươn mình". Dữ liệu thu được là nguồn tham chiếu quan trọng giúp ngân hàng, cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách hoàn thiện giải pháp tín dụng, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển bền vững.

Tiểu thương, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong vay vốn vì không có tài sản đảm bảo. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Cả nước hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, giữ vai trò "xương sống" trong phát triển kinh tế và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân.

Tuy vậy, khu vực này vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, yếu tố then chốt để mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ khoảng 17-20% SME đang vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy gần 70% SME gặp khó khăn khi vay vốn. Riêng hộ kinh doanh, do không có tư cách pháp nhân, không thể dùng tài sản kinh doanh làm tài sản thế chấp nên phần lớn các khoản vay được xử lý như khoản vay cá nhân, hạn chế khả năng vay vốn mở rộng sản xuất.

Minh Ngọc