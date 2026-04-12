VnExpress International tròn 10 tuổi

Hôm nay, VnExpress International kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một thập kỷ phục vụ hàng triệu độc giả toàn cầu với các câu chuyện về Việt Nam và Đông Nam Á.

Ra đời ngày 12/4/2016, báo hướng tới cung cấp thông tin thiết yếu về Việt Nam cho độc giả quốc tế, với cam kết về tính chính xác, nhanh chóng và độ tin cậy. Sau 10 năm, VnExpress International trở thành tờ báo tiếng Anh có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm 10 tờ báo hàng đầu Đông Nam Á. Báo có 4,5 triệu lượt visit mỗi tháng, cao gấp bảy lần trang tin tiếng Anh xếp thứ hai tại Việt Nam và cao hơn 30-800% so với nhiều trang tin hàng đầu tại Indonesia, Philippines và Thái Lan, theo SimilarWeb.

Đội ngũ VnExpress International làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trong suốt một thập kỷ, VnExpress International đã phản ánh nhiều dấu mốc quan trọng, từ sự phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học - công nghệ đến các sự kiện lớn về văn hóa, xã hội và thể thao. Qua đó, độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về một Việt Nam năng động, giàu tiềm năng, đồng thời là điểm đến ngày càng hấp dẫn cho đầu tư, du lịch và đổi mới công nghệ. "Một trong những thế mạnh lớn của VnExpress International là khả năng đưa câu chuyện của Việt Nam đến với độc giả toàn cầu theo cách dễ tiếp cận, đáng tin cậy và cuốn hút," Đại sứ Australia tại Việt Nam, Gillian Bird, nhận định. Là độc giả thường xuyên, bà cho biết đây là "một nguồn tin và góc nhìn quan trọng về Việt Nam dành cho độc giả quốc tế." Để đạt được điều này, báo được hỗ trợ bởi đội ngũ hơn 200 nhà báo chuyên nghiệp, cung cấp thông tin và hình ảnh chính xác, kịp thời về một Việt Nam đang chuyển mình, từ khao khát phát triển kinh tế, hạ tầng đến khả năng ứng phó thiên tai.

Người dân tập trung hai bên đường ở trung tâm TP.HCM khi các đơn vị quân đội và cảnh sát diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 30/4/2025. Ảnh: Thành Nguyễn Một đoàn tàu mang sắc đỏ - vàng của quốc kỳ Việt Nam chạy trên tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên tại TP.HCM, trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần Người dân xếp hàng dài hơn 20 m dọc một con phố ngập ở Hội An để chuyển hàng cứu trợ từ điểm tập kết lên thuyền, phục vụ vận chuyển đến các khu dân cư còn bị cô lập do lũ, tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Mỹ (AmCham) Hà Nội, cho biết tờ báo là nguồn tin thời sự với ông. "Nội dung trên trang của các bạn cung cấp cho tôi thông tin cập nhật về các sự kiện tin tức quan trọng và những thông tin văn hóa," ông nói. Đối với cộng đồng doanh nhân, VnExpress International giúp theo dõi biến động thị trường, nhận diện xu hướng và đánh giá rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, nói: "Tờ báo cung cấp một góc nhìn địa phương giúp tôi kiểm chứng tác động của các sự kiện bên ngoài đến nền kinh tế, tâm lý nhà đầu tư và niềm tin của khách hàng." Những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trong đó có các chuyên gia, coi báo là nguồn tham khảo tin cậy. Mỗi tháng, cộng đồng expat này tạo ra khoảng 1,5 triệu lượt đọc. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết bà thường chia sẻ các bài viết về y tế "rất thiết thực" của VnExpress International với đồng nghiệp và gia đình ở nước ngoài. "Tại WHO, chúng tôi hay nói rằng các nhà báo có thể cứu được nhiều mạng người hơn bác sĩ, bởi khả năng tiếp cận công chúng với những thông tin giúp bảo vệ sức khỏe," bà nói. Cầu nối khu vực Từ trọng tâm ban đầu là tin tức Việt Nam, VnExpress International đã mở rộng phạm vi đưa tin trên toàn Đông Nam Á, thu hút độc giả tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam, khu vực và thế giới. Thông tin khu vực được thể hiện rõ trong chuyên mục Du lịch, góp phần giới thiệu con người, văn hóa và các điểm đến đặc sắc. Cách tiếp cận này không chỉ quảng bá từng quốc gia riêng lẻ mà còn định vị Đông Nam Á như một điểm đến đa dạng và kết nối.

Du khách đi bộ qua khu vực đặt biển "Tôi yêu Hà Nội" gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh: Giang Huy Du khách Mỹ thăm Hội An ngày 5/4/2022, sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Đắc Thành Du khách Tây Ban Nha trải nghiệm tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới, ngày 10/8/2025. Ảnh: Mai Anh

Chuyên mục Giáo dục và Công nghệ cũng phản ánh xu hướng khu vực, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu và tiềm năng nguồn nhân lực tại Việt Nam và châu Á, đồng thời cung cấp thêm góc nhìn cho độc giả trẻ về cơ hội học tập và phát triển. Để mở rộng nội dung khu vực, tờ báo đã hợp tác với các hãng thông tấn quốc tế lớn như Associated Press, Agence France-Presse, Reuters và Nikkei. Hiện lượng người dùng từ nước ngoài chiếm 97% tổng độc giả, trong đó Mỹ 16%, Singapore 14% và Malaysia 12%. Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, đánh giá VnExpress International "đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và phản ánh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ."

Niềm tin độc giả Trong bối cảnh thông tin số và nội dung AI bùng nổ, lợi thế cạnh tranh của một tờ báo là tính tin cậy và chiều sâu diễn giải, giúp người đọc hiểu và ra quyết định. Vì thế, báo hướng tới mở rộng phạm vi phân tích chuyên sâu, tăng cường cung cấp dữ liệu, trong khi đảm bảo tốc độ và tính khách quan. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ tiếp tục đóng vai trò cốt lõi đưa tin tức giá trị, đảm bảo tính đa chiều bằng tiếng nói của nhiều bên trong xã hội, trong khi vẫn đề cao đặc trưng góc nhìn địa phương và khu vực trong chuỗi thông tin toàn cầu. VnExpress International chọn lọc và ứng dụng công nghệ để người đọc dễ tiếp cận thông tin, có các trải nghiệm báo chí hiện đại và thuận tiện trên mọi nền tảng kỹ thuật. Công nghệ sẽ giúp chúng tôi đưa thông tin ra thế giới một cách mạnh mẽ và thú vị hơn, vươn tới những cộng đồng độc giả hoàn toàn mới mẻ, kể những câu chuyện về Việt Nam và khu vực - một cách chính xác, kịp thời và xứng tầm, củng cố vững chắc niềm tin của độc giả đối với báo. "VnExpress International là báo tốt nhất tại Việt Nam!" – Martin Koerner, Giám đốc Thương mại tập đoàn khách sạn The Anam và cựu Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Khách sạn EuroCham Việt Nam.

"VnExpress International giúp độc giả quốc tế nhìn thấy Việt Nam đương đại đầy tham vọng, hướng tới tương lai và gắn kết sâu sắc với thế giới, ... một quốc gia năng động trong sự phát triển chung của Đông Nam Á." – Daisy Kanagasapapathy, giảng viên Đại học RMIT Việt Nam. VnExpress International