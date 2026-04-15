VN-Index lên 1.800 điểm

Cổ phiếu Vingroup chạm trần và đóng góp 19 điểm trong mức tăng 25 điểm của VN-Index, qua đó giúp chỉ số duy trì mạch đi lên bốn phiên liên tiếp.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch suốt phiên hôm nay trong sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ tăng nhờ các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup. Chỉ số đóng cửa tại 1.800 điểm, tăng 25 điểm so với tham chiếu, lên cao nhất một tháng rưỡi.

Sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng mã giảm áp đảo so với tăng. Nguyên nhân do cổ phiếu Vingroup (VIC) chi phối diễn biến thị trường khi mã này tăng hết biên độ lên 177.000 đồng, đóng góp 19 trong số 25 điểm.

Ba cổ phiếu khác liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng gồm VHM, VRE, VPL cũng tăng trên 5% so với tham chiếu. Nhóm này đóng góp tổng cộng 28 điểm cho VN-Index, đồng nghĩa nếu loại trừ 4 mã này, chỉ số sẽ chốt phiên dưới tham chiếu.

Ngoài Vingroup, thị trường không có nhóm ngành khởi sắc đáng kể. Bất động sản phân hóa mạnh khi NVL, KDH và AGG đồng thuận với chỉ số, trong khi cổ phiếu của các chủ đầu tư như Nam Long, Đất Xanh, Quốc Cường Gia Lai giảm 0,5-2%.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong nhóm ngân hàng. STB hôm nay mất gần 3%, xuống 64.300 đồng. VIB, EIB, MSB, OCB và TCB lần lượt xếp sau với mức giảm hơn 0,5%. Ngược lại, SHB và VCB là trụ đỡ cho thị trường khi lần lượt tăng 2% và 1%.

Ở nhóm dầu khí, áp lực bán tập trung vào các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD dù biên độ điều chỉnh không quá mạnh. Tương tự, những cổ phiếu trụ của nhóm thép như HPG, HSG, NKG đều chốt phiên dưới tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nhà đầu tư chủ yếu rót tiền vào các mã vốn hóa lớn, trong đó nhóm Vingroup chiếm hơn 2.500 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại bán ròng gần 3.700 tỷ đồng. Đây là phiên xả hàng mạnh nhất kể từ cuối tháng 8/2025. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở VHM với khối lượng rút ròng khoảng 27 triệu cổ phiếu.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB, thanh khoản chưa tăng đột biến, nhưng việc duy trì trên mức trung bình tháng cho thấy dòng tiền vẫn vận động một cách bền vững. Đà tăng hiện tại được kỳ vọng tiếp diễn và đưa VN-Index lên vùng kháng cự cao hơn, quanh 1.850 điểm.

Phương Đông