VM Quy Nhơn công bố áo finisher

Vận động viên hoàn thành đường đua 21km và 42km sẽ nhận phần thưởng là áo finisher, huy chương VM bên cạnh khăn finisher cho riêng cự ly 42km.

21km và 42km là hai cự ly dài nhất và đầy thách thức tại VnExpress Marathon Quy Nhơn. Vì vậy, để khích lệ tinh thần, đồng thời ghi nhận nỗ lực của những runner dự giải năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị áo finisher và huy chương VM. Người chinh phục thành công chặng 42km sẽ nhận được thêm khăn finisher.

Áo finisher cự ly 21km.

Áo dành cho người hoàn thành hai cự ly này là T-shirt, tông màu vàng và xanh dương biểu trưng cho thông điệp "Run with the sea and sun" của giải. Áo thiết kế lấy cảm hứng từ sóng biển Quy Nhơn, cách điệu in vân chìm tạo cảm giác chuyển động không ngừng tương tự như áo vận động viên. Phía sau lưng in dòng chữ "Finisher 21km" hoặc " Finisher 42km".

Áo cho vận động viên về đích cự ly 42km.

Newton, nhà cung cấp cho biết sẽ sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt toàn phần đặc biệt cho những áo chạy sử dụng tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020. Công nghệ này có lợi thế giữ đúng màu sắc như thiết kế, đồng thời tăng khả năng thoát nhiệt, thấm hút mồ hôi. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên, mẫu thiết kế áo mang lại hiệu ứng bắt mắt, góp phần tạo nên những bức ảnh đẹp cho runner góp mặt tại Quy Nhơn năm nay.

Khăn Finisher kích thước 100x50cm cho vận động viên về đích 42km. Ảnh: Ngọc Thành.

Với mỗi vận động viên chinh phục thành công 42km tại giải, ban tổ chức sẽ dành tặng một chiếc khăn đặc biệt, thêu dòng chữ "Finisher I made it". Đây là phần quà vinh danh, ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của runner trên đường đua. Khăn có thể sử dụng để thấm hồ hôi sau thi đấu và làm quà lưu niệm.

Ngoài áo và khăn Finisher dành riêng cho 2 cự ly này, tất cả vận động viên hoàn thành cự ly đã đăng ký tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 đều được trao huy chương VM.

VnExpress Marathon Quy Nhơn năm nay diễn ra ngày 26/7, là một trong những giải marathon diễn ra sớm nhất sau thời điểm chịu ảnh hưởng của Covid-19. Các vận động viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tại đây để tham gia.

Thành Dương