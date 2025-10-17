VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người bán gà lôi trắng

Hưng YênTại phiên phúc thẩm, VKSND tỉnh thay đổi nội dung kháng nghị, chuyển từ hủy án sơ thẩm để điều tra lại sang miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Hôm nay, sau hơn hai tháng bị tuyên 6 năm tù vì mua bán 13 con gà lôi trắng thuộc loài quý hiếm, Thái Khắc Thành được cấp phúc thẩm xét lại bản án do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của VKSND tỉnh Hưng Yên. Bị cáo có 5 luật sư bào chữa miễn phí.

Tòa triệu tập một số người có quyền nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, trong số này hai người có mặt là chị Nguyễn Thị Oanh (vợ bị cáo) và Hoàng Văn Truyền (tài xế được bị cáo Thành thuê vận chuyển gà từ Nghệ An ra Thái Bình).

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên tại phiên phúc thẩm sáng 17/10. Ảnh: Danh Lam

Sau khi HĐXX công bố án sơ thẩm, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết có thay đổi nội dung kháng nghị so với kháng nghị trước đó vào ngày 13/8, song chưa nêu cụ thể.

Luật sư của bị cáo nói thân chủ kháng cáo với hướng, xin miễn trách nhiệm hình sự nhưng hôm nay VKS có sự thay đổi nội dung kháng nghị, vì thế đề nghị nêu rõ nội dung thay đổi là gì.

Theo yêu cầu của HĐXX, VKS trả lời nội dung kháng nghị thay đổi theo hướng miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. VKS cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Thông tư 27, gà lôi trắng chuyển sang nhóm IIB (không bị cấm nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ các quy định về nuôi, nhốt, vận chuyển), không còn thuộc nhóm IB (động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) như tại thời điểm khởi tố vụ án.

Vì thế, VKS cho rằng việc tòa sơ thẩm vẫn xác định 13 con gà lôi thuộc nhóm IB và tuyên Thành phạm tội theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự "là không đúng với sự thay đổi của chính sách pháp luật".

Bị cáo Thành (trái) và luật sư Lê Hồng Hiển, một trong 5 người bào chữa miễn phí cho bị cáo tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Danh Lam

Bản án sơ thẩm tuyên ngày 8/8 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xác định, năm 2022, Thành biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán.

Năm 2024, bị cáo lên mạng xã hội mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ, trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này.

Nhà chức trách cáo buộc Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Quá trình nuôi, các con gà lôi mái đẻ trứng và ấp nở được 10 con.

Ngày 26/3, Thành nhận tin nhắn của tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất giá 500.000 đồng một con. Do gà con còn non, đối tác bảo Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là một triệu đồng, hẹn thời gian giao ngày 2/4.

Khoảng 7h ngày 1/4, Thành thuê xe vận chuyển gà với giá 2,6 triệu đồng. Sáng hôm sau, xe chạy đến địa phận huyện Vũ Thư đã bị Công an tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra, thu tang vật. Khám nhà Thành sau đó, cơ quan điều tra thu thêm 3 con.

Thái Khắc Thành bên chuồng sắt nhốt gà lôi trắng, thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Xét các tình tiết giảm nhẹ, cấp sơ thẩm tuyên 6 năm tù khung hình phạt 5-10 năm. Vụ án được dư luận quan tâm, nhiều luật sư sau đó đã đề nghị bào chữa miễn phí.

Năm ngày sau, VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử vụ phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

VKS cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cùng ngày 13/8, bị cáo Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo mong được cấp phúc thẩm xem xét lại, tuyên một bản án khoan hồng.

Hải Thư