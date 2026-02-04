VKS buộc hai 'trùm' buôn lậu 546 kg vàng nộp lại 1.200 tỷ đồng

Hà NộiVKS đề nghị tòa phạt Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải tổng cộng 25 năm tù vì buôn lậu 546 kg vàng, buộc nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều 4/2, VKSND Hà Nội nêu quan điểm luận tội, đề nghị tòa tuyên phạt Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) 12-13 năm tù về tội Buôn lậu.

Với vai trò đồng phạm, Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, bị đề nghị 11-12 năm. 6 người khác gồm các nhân viên của Hoàn và nhưng người vận chuyển vàng thuê qua biên giới, bị đề nghị 18 tháng đến 7 năm tù.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, bị đề nghị án treo, 18-36 tháng tù về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài án tù, VKS đề nghị HĐXX buộc hai "trùm" buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỷ đồng thời điểm phạm tội (tháng 10/2024); và Hải phải nộp 528 tỷ đồng, là số tiền quy đổi từ 237 kg vàng.

VKS ghi nhận 8 bị cáo đã nộp được 985 triệu đồng.

Bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh) là 2 chủ mưu buôn lậu, bị đề nghị án cao nhất. Ảnh: Danh Lam

VKS đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước "nóng", chưa từng xuất hiện tình trạng như hiện nay. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn. Có thời điểm, vàng trở thành mặt hàng khan hiếm "ảo", đẩy giá leo thang.

Lợi dụng tình trạng khan hiếm, nhiều người đầu cơ, gom hàng, tìm cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, họ đưa vàng vào trong nước, bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu chế tác trang sức để kiếm lời.

Đại diện VKS cho biết, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng thị trường vàng ổn định, minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ điển hình đã được đưa ra xét xử, các bị cáo chủ mưu bị tuyên mức án nghiêm khắc. "Vụ án hôm nay cũng là một trường hợp điển hình", đại diện VKS nhấn mạnh.

Theo VKS, các bị cáo lợi dụng những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chính sách đối với cư dân biên giới. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hàng hóa, ít kiểm soát người qua lại, chỉ yêu cầu đăng ký vào sổ theo dõi của biên phòng.

Nhóm này còn lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi và sự chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới để móc nối với một số người Trung Quốc và chủ tiệm vàng trong nước, mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển, gia công, xóa dấu vết rồi bán lại cho người có nhu cầu, hưởng chênh lệch.

Các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, nhưng vì lợi nhuận đã bất chấp vi phạm pháp luật.

VKS cho rằng, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Vụ án xảy ra năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.

Tháng 9/2024, "Bà Béo" (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại và giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99%, với giá thấp hơn thị trường.

Hoàn đồng ý, thống nhất liên hệ qua ứng dụng WeChat để báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau khi chốt đơn, "Bà Béo" thuê người vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn.

Theo cáo buộc, "Bà Béo" nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu, chủ yếu soi hành lý, ít kiểm tra người, nên hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày để qua biên giới.

Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên của Hoàn sẽ dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa, sau đó cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.

Ngoài các phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam. Để có nguồn hàng, Hải mua vàng của một người Trung Quốc tên Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do mình chỉ định. Trường hợp phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải cho người sang nước bạn lấy vàng, cất trong túi vải, quấn quanh bụng rồi mang qua cửa khẩu về Việt Nam.

Với thủ đoạn này, VKS cáo buộc Hoàn cùng "Bà Béo" và Hải đã buôn lậu tổng cộng 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa.

Thanh Lam