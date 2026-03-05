Vivo X300 Ultra ra mắt tại MWC 2026

Vivo lần đầu giới thiệu mẫu smartphone đầu bảng X300 Ultra tại sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới Mobile World Congress (MWC), ngày 3/3.

Trong khuôn khổ MWC, Vivo lần đầu xác nhận kế hoạch đưa phiên bản X-series tiên tiến nhất ra thị trường toàn cầu trong năm nay, củng cố vị thế mẫu smartphone cao cấp trong lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Vivo X300 Ultra ra mắt tại Mobile World Congress 2026. Ảnh: Vivo

Tâm điểm của buổi ra mắt, hãng giới thiệu bộ ống kính rời 400 mm duy nhất trong ngành smartphone – Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra, hứa hẹn mở rộng giới hạn nhiếp ảnh di động với hiệu năng quang học chuyên nghiệp. Theo hãng này, bộ ống kính rời sẽ mang đến nhiều đột phá, ở khả năng zoom xa, chụp phóng to và chống rung.

Ống kính gắn rời này được Vivo đồng phát triển Zeiss, đáp ứng chuẩn hình ảnh APO, hỗ trợ đầu ra quang học 200 MP và có thể phóng to kỹ thuật số ở mức 1.600 mm. Thiết bị có công nghệ chống rung OIS, hệ thống lấy nét theo dõi chuyển động hỗ trợ chụp tele ở tiêu cự lớn. "Giải pháp này hỗ trợ cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, thiết lập chuẩn mực mới cho khả năng chụp và quay video siêu xa trên smartphone", đại diện hãng nói.

Mẫu smartphone cao cấp gắn phụ kiện ống kính rời 400 mm và Camera Cage. Ảnh: Vivo

Ngoài ống kính, Vivo cũng giới thiệu thiết bị Camera Cage, là bộ khung hỗ trợ tính năng quay video chuyên nghiệp. Khung mở rộng này tích hợp nhiều ngàm và cổng tháo lắp nhanh, cho phép người dùng kết nối phụ kiện linh hoạt, đi kèm tay cầm đôi nhằm tăng độ ổn định khi quay video. Thiết bị Camera Cage này trang bị các nút vật lý, thuận tiện cho thao tác chụp và điều chỉnh zoom, có quạt tản nhiệt đa cấp nhằm tối ưu hiệu suất máy khi ghi hình ở cường độ cao.

Ngoài ra, khung mở rộng ống kính ngoài (External Lens Expansion Frame) cũng tương thích ống kính rời của X300 Ultra, mang đến giải pháp tối ưu cho nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Ở thiết bị, X300 Ultra kế thừa chiến lược dài hạn của Vivo trong công nghệ hình ảnh, gồm kỹ thuật quang học, nhiếp ảnh điện toán và tối ưu hệ thống. Các phiên bản Ultra của Vivo trước đây được công nhận đã mang đến bước tiến mới trong chụp và xử lý hình ảnh, video. Các chuyên gia đánh giá, việc đưa X300 Ultra ra thị trường quốc tế cho thấy Vivo đã chủ động và tự tin hơn khi mở rộng hiện diện ở phân khúc smartphone cao cấp nhất toàn cầu.

Ống kính rời tiêu cự 400 mm hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho các nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: Vivo

Hiện, Vivo chưa công bố giá bán cho X300 Ultra, cũng như kế hoạch phân phối sản phẩm ở các thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, Vivo phân phối chính hãng hai phiên bản X300 và X300 Pro thuộc phân khúc cao cấp của hãng.

Quang Anh