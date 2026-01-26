Vivo X300 Pro - điện thoại đưa Vivo trở lại đường đua flagship Việt

X300 Pro đạt giải "Điện thoại xuất sắc 2025" tại Tech Awards, đánh dấu sự trở lại tích cực của Vivo ở phân khúc cao cấp nhờ tập trung vào trải nghiệm người dùng và camera.

Sau một giai đoạn không ra mắt sản phẩm khúc cao cấp, Vivo chọn X300 Series làm bước khởi đầu cho hành trình quay lại cuộc chơi flagship tại Việt Nam. Đơn vị cho biết sản phẩm phát triển theo hướng lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, tập trung cải tiến vào những chi tiết gắn liền với nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chạy đua về thông số.

Vivo X300 Pro đi kèm bộ camera kit, tăng chất lượng chụp ảnh. Ảnh: Vivo

Việc Vivo X300 Pro giành giải Điện thoại xuất sắc tại Tech Awards 2025 đầu tháng 1, được đơn vị xem là dấu mốc cho thấy việc mang smartphone cao cấp trở lại thị trường Việt là quyết định đúng. Tuy nhiên, với hãng, giải thưởng không phải đích đến cuối cùng mà tiếp thêm động lực để củng cố hướng đi dài hạn cho hệ flagship tiếp theo tại thị trường Việt Nam.

"Phân khúc cao cấp ngày càng cạnh tranh. Người dùng cần giá trị sử dụng thực tế thay vì thông số thuần túy. Vivo X300 series chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng sự hiện diện bền vững, dài hạn tại Việt Nam", đại diện thương hiệu nói.

Camera - trọng tâm nâng cấp của Vivo

Camera được Vivo xác định là nền tảng cốt lõi trong chiến lược flagship. Trên X300 Pro, hãng tiếp tục theo đuổi hướng phát triển sâu vào trải nghiệm nhiếp ảnh, đặc biệt là khả năng chụp tele, yếu tố ngày càng được người dùng Việt quan tâm, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung và chia sẻ mạng xã hội.

Ảnh chụp concert từ Vivo X300 Pro. Ảnh: Vivo

Thiết bị sở hữu hệ thống camera tele với tiêu cự 85 mm, zoom quang 3,5x, khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận từ hãng quang học Zeiss. Cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, độ phân giải 200 megapixel, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, cho phép cải thiện chi tiết ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Điểm khác biệt của Vivo X300 Pro không chỉ nằm ở phần cứng, mà còn ở kiến trúc xử lý hình ảnh. Máy sử dụng cấu hình chip kép, gồm SoC Dimensity 9500 kết hợp chip xử lý hình ảnh VS1 và V3+. Trong đó, CPU và GPU đảm nhiệm các tác vụ tính toán, còn VS1 tập trung xử lý khung hình, tối ưu màu sắc, giảm nhiễu và tăng tốc thuật toán AI, trong khi V3+ phụ trách hậu kỳ hình ảnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự phân tách nhiệm vụ rõ ràng giữa các khối xử lý giúp thiết bị duy trì độ ổn định khi chụp và quay trong thời gian dài. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên quay video, chụp ảnh liên tục cho công việc hoặc sáng tạo nội dung.

Ảnh chân dung chụp từ X300 Pro. Ảnh: Vivo

Xây dựng phần mềm cho nhu cầu dài hạn

Bên cạnh camera, X300 series cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng của Vivo về phần mềm với OriginOS. Hệ điều hành này được hãng định vị là nền tảng dài hạn cho hệ flagship tại Việt Nam.

Trên X300 Pro, OriginOS được tối ưu theo hướng mượt mà, giảm độ trễ, cải thiện hiệu ứng chuyển động và tăng khả năng cá nhân hóa. Các tinh chỉnh về giao diện và luồng thao tác được thiết kế xoay quanh trải nghiệm camera, từ chụp, quay đến chỉnh sửa và chia sẻ, phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng Việt.

Theo đại diện Vivo, việc tập trung phát triển OriginOS không chỉ nhằm cải thiện trải nghiệm hiện tại, mà còn tạo nền móng cho các thế hệ flagship tiếp theo. Đây là cách hãng xây dựng "lõi công nghệ" riêng, giúp sản phẩm có bản sắc rõ ràng hơn trong thị trường đã quen thuộc với iOS và các giao diện Android tùy biến phổ biến.

Thiết kế cụm camera trên Vivo X300 Pro. Ành: Vivo

Ở góc độ thị trường, Vivo cho rằng phân khúc flagship tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Người dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá bán và giá trị sử dụng thực tế, từ hiệu năng ổn định, thời lượng pin, camera đến trải nghiệm phần mềm lâu dài. Vivo X300 series được xem là phép thử quan trọng cho chiến lược quay lại phân khúc cao cấp của hãng.

"Với Vivo, giá trị cốt lõi nằm ở việc X300 Pro đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đời sống, sáng tạo và giải trí của người dùng trong thời gian dài", vị đại diện nói.

Cũng theo đơn vị, thành công của X300 Pro ngầm xác định cho hướng đi sắp tới tại thị trường Việt Nam, tập trung vào camera, phần mềm và trải nghiệm thực tế.

Hoài Phương