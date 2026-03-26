Vivo V70 - smartphone cận cao cấp dùng ống kính Zeiss

V70 được làm vuông vắn với cạnh phẳng và cụm camera vuông. Khung sườn kim loại thay vì nhựa cho cảm giác chắc chắn và cứng cáp so với khung bo cong ở thế hệ trước. Kích thước màn hình của máy giảm từ 6,77 xuống 6,59 inch, phù hợp với người thích smartphone nhỏ gọn. Khả năng kháng nước tăng lên mức IP68/IP69, tiêu chuẩn cao nhất trong ngành hiện tại.
Máy có số đo 157,52 x74,33 x 7,4 mm, nhỉnh hơn so với đối thủ Oppo Reno 15 Pro là 151,21x 72,42 x 8,13 mm, nhưng sản phẩm từ Oppo có màn hình nhỏ 6,32 inch. Để thực hiện điều này, Vivo trang bị cho V70 màn hình OLED viền mỏng 1,25 mm, độ phân giải 1,5 K cùng tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 5.000 nit.
Điểm nổi bật của sản phẩm là hệ thống camera do Zeiss phát triển với ống kính chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung OIS, ống tele zoom quang 3x cũng có độ phân giải 50 "chấm" và ống siêu rộng 8 megapixel.
Camera của máy cho khả năng xử lý ánh sáng phức tạp ổn, kết hợp chế độ AI giúp hình ảnh chụp sân khấu và trình diễn sáng và trong. Ống tele cũng giúp chụp chân dung tốt, màu sắc gần với thực tế.
Cấu hình máy không thay đổi so với thế hệ trước khi vẫn sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, hai phiên bản gồm RAM 8 GB với bộ nhớ 256 GB, và RAM 12 GB với bộ nhớ 512 GB, giá lần lượt 17,99 triệu và 19,99 triệu đồng.
Giá của Vivo V70 cao hơn thế hệ trước hai triệu đồng, nhưng cấu hình lại thấp hơn các đối thủ cùng tầm giá, như Xiaomi 15T Pro, Oppo Reno 15 Pro đều có RAM 12 GB cho cả hai phiên bản cấu hình.
Dù nhỏ gọn hơn, máy vẫn trang bị pin 6.500 mAh cho thời gian mở bản đồ GPS liên tục 10 tiếng, hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Sản phẩm hỗ trợ cảm biến hồng ngoại cho phép điều khiển thiết bị ngoại vi như TV, điều hòa.
Ngoài V70 thì Vivo cũng ra mắt phiên bản tầm trung V70 FE chỉ thay đổi nhẹ so với thế hệ trước về thiết kế cụm camera sau. Máy vẫn chỉ trang bị chip MediaTek Dimensity 7360, RAM 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này đủ sức chạy mượt mà cho các tác vụ hàng ngày và chơi game phổ biến. Giá bán của V70 FE có giá bán từ 13,99 triệu đồng, cao hơn hẳn so với mức giá 10,5 triệu đồng của V60 Lite, cho thấy cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện đã ảnh hưởng đến giá smartphone ra mắt năm nay.
Màn hình của máy có kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và hỗ trợ hiển thị 10 bit màu. Màn hình của máy hiển thị màu sắc rực rỡ, độ sáng cao nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Pin cũng là điểm mạnh của sản phẩm so với thế hệ trước, vivo lần đầu trang bị pin 7.000 mAh cho dòng V series, để cạnh tranh với các đối thủ như Reno 15 của Oppo hay Xiaomi 15T.
Máy vẫn trang bị 2 hai camera sau với camera chính 200 megapixel hỗ trợ OIS thay cho cảm biến 50 megapixel trên thế hệ trước, trong khi đó ống kính siêu rộng vẫn là 8 megapixel. Với camera chính độ phân giải lớn hơn trước nên khả năng chụp zoom của V70 FE được cải thiện rõ rệt, ở khoảng zoom 3x trở lại trong điều kiện ánh sáng tốt thì chất lượng không thua kém zoom quang học.
Bộ đôi Vivo V70 và V70 FE chạy OriginOS 6 được trang bị nhiều tính năng AI hơn thế hệ trước.Đầu tiên là bộ công cụ chỉnh ảnh đơn giản hơn với các tính năng cụ thể như điều chỉnh hậu cảnh, thời tiết, mở rộng khung hình, cân chỉnh màu sắc, xóa vật thể chỉ với 1 chạm, với công việc thì Vivo kết hợp bộ công cụ Office của mình với Gemini, tìm kiếm AI… để tìm kiếm, tạo nội dung, tóm tắt… thuận tiện hơn. Vivo cam kết nâng cấp hệ điều hành 4 năm và 6 năm cập nhật bảo mật cho dòng V70.
