Vivo ra mắt V70 và V70 FE, nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh

Vivo giới thiệu V70 và V70 FE tại Việt Nam, tập trung nâng cấp hệ thống camera Zeiss, xử lý hình ảnh bằng AI và hiệu năng phục vụ nhu cầu chụp ảnh, sáng tạo.

Theo Vivo, dòng V70 tiếp tục phát triển theo hướng nhiếp ảnh chân dung, với hệ thống camera hợp tác cùng Zeiss. Thiết bị trang bị camera chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera tele 50 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel và camera trước 50 megapixel có lấy nét tự động. Các chế độ chụp sử dụng thuật toán AI nhằm cải thiện khả năng thu sáng, giữ chi tiết khi zoom và tối ưu hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Máy hỗ trợ quay video 4K 60fps và xử lý âm thanh bằng AI.

Buổi lễ ra mắt Vivo V70 và V70 FE. Ảnh: Vivo

Trong khi đó, Vivo V70 FE tập trung vào độ phân giải cao với camera chính 200 megapixel, cảm biến kích thước 1/1.56 inch. Máy có chống rung CIPA 4.0 và khả năng zoom lên đến 30x với công nghệ tăng cường ống kính tele. Thiết bị có thể thu trọn cả khung hình rộng lẫn chi tiết ở khoảng cách xa với độ sắc nét cao. Công cụ cắt ảnh cho phép cắt nhiều khung hình từ một bức ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết, ngay cả khi zoom sâu. Theo Vivo, ngay cả sau nhiều lần crop, chất lượng hình ảnh vẫn được bảo toàn, mang đến độ rõ nét vượt trội ở mức thu phóng lên đến 900%.

Cả hai model đều được trang bị các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI trực tiếp trên thiết bị như xóa vật thể, mở rộng khung hình, cân chỉnh màu sắc hay thay đổi bối cảnh. Các tính năng này giúp rút ngắn quá trình hậu kỳ và hỗ trợ người dùng xử lý nội dung nhanh hơn.

Về thiết kế, V70 sử dụng khung hợp kim nhôm. Thiết kế bo cong cùng màn hình phẳng viền siêu mỏng và cụm camera kim loại mang phong cách tối giản. Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước, đi cùng tùy chọn màu Golden Hour với hiệu ứng ánh hoàng hôn, kết hợp quy trình quang khắc tạo cấu trúc bề mặt ở cấp độ micron, mang đến hiệu ứng ánh sáng chuyển động. Bên cạnh đó là các phiên bản màu Xám ánh kim và Đen huyền quang.

Thiết kế Vivo V70. Ảnh: Vivo

Trong khi đó, Vivo V70 FE theo đuổi thiết kế flagship mỏng nhẹ với độ dày 7,59 mm và khối lượng khoảng 200 gram. Thiết bị sử dụng công nghệ cánh hoa xếp lớp tạo hiệu ứng chuyển sắc ánh kim nhẹ. Máy đi kèm các màu sắc Muse Purple, Xanh đại dương và Bạc ánh lam.

Ở hiệu năng, V70 sử dụng bộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1, pin 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90 W, đi kèm tản nhiệt buồng hơi diện tích lớn. Máy có màn hình OLED 6,59 inch, tần số quét 120 Hz, cảm biến vân tay siêu âm 3D cùng tiêu chuẩn IP68, IP69.

Thiết kế mặt lưng trên Vivo V70 FE. Ảnh: Thế Giới Di Động

V70 FE trang bị pin 7.000 mAh, đi kèm vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 và các cơ chế tối ưu năng lượng nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Ngay cả khi chỉ còn 5% pin, thiết bị vẫn có thể duy trì hoạt động lên đến 21,6 giờ ở chế độ chờ hoặc 157 phút đàm thoại nhờ chế độ Siêu tiết kiệm pin. Đồng thời, công nghệ tối ưu hóa pin giúp duy trì sức khỏe pin lên đến 5 năm. Thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 1.5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và đa nhiệm.

Cả hai thiết bị chạy hệ điều hành OriginOS 6, tích hợp các tính năng AI phục vụ tìm kiếm, ghi chú, sáng tạo nội dung và kết nối đa thiết bị. Vivo cho biết sản phẩm sẽ được mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới, với mức giá từ khoảng 13,99 triệu đồng cho V70 FE và từ 17,99 triệu đồng cho V70.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 5,5 triệu đồng bao gồm quà tặng loa Bluetooth EP-Windy hoặc phiếu mua hàng, cùng chương trình trả chậm 0%, bảo hành 24 tháng và hỗ trợ thu cũ đổi mới. Đồng thời, người dùng còn được hưởng ưu đãi data 5G Viettel 15 GB trong 15 ngày. Người dùng cũng có thể trải nghiệm bộ đôi sản phẩm thông qua chuỗi workshop nhiếp ảnh diễn ra vào các ngày 4/4 và 11/4 tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động ở Hà Nội và TP HCM.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)