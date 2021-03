VitaDairy sở hữu trang trại tại đảo Tasmania, Australia

Tasmania là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới, nằm cách phía cực Nam của Australia 240 km. Tasmania có lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu ôn hòa mát mẻ bốn mùa riêng biệt nên hệ thực vật và điều kiện sinh thái tốt. Các yếu tố này tạo nên môi trường sống tuyệt vời cho động thực vật.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Colorado (Mỹ), Tasmania là một trong những khu vực hiếm hoi của thế giới thoát khỏi được những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người.

Tại đây, các tầng mây thấp hoàn toàn không chứa các sol khí (aerosol) - tác nhân gây ô nhiễm sinh ra từ hoạt động sản xuất như đốt nhiên liệu hóa thạch, dùng thuốc trừ sâu... Các kết quả đánh giá chất lượng không khí của IQAir cho thấy ô nhiễm không khí gần như bằng 0 và chỉ số chất lượng môi trường luôn ở mức 5 - 8.

Tại nơi được mệnh danh là trái tim của hành tinh, trang trại bò được thừa hưởng nền thổ nhưỡng màu mỡ, đồng cỏ xanh mướt trải dài, nguồn thức ăn, nước dồi dào và tinh khiết. Bò được chăn thả tự nhiên với mật độ chỉ hai con một ha. Vì thế, đàn bò được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vì điều kiện sống lý tưởng, không áp lực và sở hữu nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng.

Tasmania được cho là hòn đảo sạch nhất thế giới, theo nghiên cứu của Đại học Colorado năm 2020. Ảnh: Shutterstock.

Song song với việc sở hữu đàn bò sữa đạt các chỉ số chuẩn quốc tế, trang trại VitaDairy đảm bảo vật nuôi có môi trường sống thoải mái, không áp lực theo hình thức chăn thả tự nhiên.

Theo các chuyên gia, đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho sản lượng và chất lượng sữa luôn đạt các chỉ số tốt nhất, dòng sữa giàu dinh dưỡng và giữ được hương vị thơm mát, nguyên bản từ tự nhiên.

Sữa được cung cấp từ đàn bò gặm cỏ tự do trên những cánh đồng mênh mông như Tasmania cho chất lượng tốt hơn so với đồng loại của chúng tại những trang trại công nghiệp khác. Đây là lý do VitaDairy chọn Tasmania làm nơi phát triển trang trại và đàn bò.

Cùng với việc đầu tư trang trại quy mô tại Tasmania, VitaDairy còn chú trọng vào việc phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24h nhằm đảm bảo mang những giọt sữa non tươi quý giá về Việt Nam. Đây là bước tiến đánh dấu sự phát triển mới của VitaDairy sang thị trường sữa nước sau khi trở thành ông lớn thứ 2 trong ngành sữa bột tại Việt Nam (do Vietnam Report công bố vào năm 2020). Đồng thời, dấu mốc cũng giúp thương hiệu củng cố vị thế của VitaDairy trong việc sáng tạo, ứng dụng nhóm sữa non vào sữa công thức và nay là sữa tươi.

VitaDairy chọn đảo Tasmania của châu Úc vì đây là vùng đất trong lành nhất thế giới (theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Colorado). Ảnh: VitaDairy.

Bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy chia sẻ: "Chúng tôi quan điểm sạch là phải sạch từ không khí, đất, nước, những giọt sữa tinh khiết nhất phải đến từ vùng đất tinh khiết nhất. Chúng tôi đầu tư sở hữu trang trại bò sữa tại bang Tasmania, đồng thời, phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24h. Công ty cũng ưu tiên cung cấp những sản phẩm sữa tươi non đầu tiên từ trang trại Tasmania của VitaDairy Australia đến người tiêu dùng Việt Nam".

Vitadairy quan niệm những giọt sữa tinh khiết nhất phải đến từ vùng đất tinh khiết nhất. Ảnh: VitaDairy

Việc sản xuất sản phẩm sữa non tươi là bước phát triển đột phá, chứng minh tầm nhìn và tâm huyết của một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Lần đầu tư này cũng là cột đánh dấu bước lấn sân của VitaDairy sang thị trường sữa nước.

