VitaDairy giành giải 'Công nghiệp thực phẩm toàn cầu'

VitaDairy vừa được vinh danh trong đêm chung kết giải thưởng "Công nghiệp thực phẩm toàn cầu lần thứ 21", diễn ra tại Singapore, ngày 1/11.

Giải thưởng "Công nghiệp thực phẩm toàn cầu" có quy mô quốc tế, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới, được tổ chức 2 năm một lần. Nơi đây quy tụ các nhà khoa học danh tiếng thế giới trong lĩnh vực thực phẩm. Toàn bộ sản phẩm xuất sắc được chọn vào vòng chung kết phải vượt lên trên hàng trăm nghìn sản phẩm đến từ hơn 60 quốc gia và được đánh giá, chọn lọc bởi hội đồng ban giám khảo gồm các nhà khoa học công nghệ thực phẩm hàng đầu thế giới.

Năm nay, VitaDairy được Hội Khoa học và công nghệ thực phẩm Việt Nam (VAFoST) đề cử tham gia tranh giải tại giải thưởng "Công nghiệp thực phẩm toàn cầu lần thứ 21". Trong đêm chung kết, vượt qua 60 quốc gia tham dự, VitaDairy nhận giải thưởng danh giá này.

Trong hàng trăm sản phẩm dự thi đến từ các quốc gia, Hội đồng chấm giải đã tuyển chọn được 16 sản phẩm vào vòng chung kết và chỉ có 4 sản phẩm đạt giải. Trong đó, sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Gold của VitaDairy được vinh danh với hạng mục danh giá nhất "Product and Process Innovation" (Sản phẩm sáng tạo đột phá).

Bà Ngô Huyền Trang - Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đại diện VitaDairy - Việt Nam nhận giải thưởng tại Singapore. Ảnh: VitaDairy

Bên cạnh những tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm ColosBaby Gold chiếm được sự đồng thuận của ban giám khảo nhờ vào lợi ích: giúp tăng cường miễn dịch. Đây là lợi ích thiết thực mà sản phẩm đã kịp thời đáp ứng cho nhu cầu cấp thiết của cộng đồng trong hiện trạng dịch bệnh những năm gần đây và cả ở tương lai.

Sản phẩm cũng là thành quả từ hướng đi khác biệt của VitaDairy: chọn cách đầu tư nhiều chất xám và nghiên cứu khoa học, tạo nên dấu ấn và định vị riêng với phân khúc dinh dưỡng miễn dịch.

Tham gia giải thưởng lần này, Hội Khoa học và công nghệ thực phẩm Việt Nam (VAFoST) cũng mang tâm thế giới thiệu những sản phẩm đột phá của nước nhà đến với thế giới. Từ đó, sản phẩm ColosBaby Gold hy vọng góp phần nâng cao tăng cường miễn dịch cho cộng đồng trên toàn cầu.

Để có được chiến thắng này, Sản phẩm ColosBaby Gold của VitaDairy đã phải vượt qua sự đánh giá khắt khe của Hội đồng khoa học IUFoST bao gồm thành viên là các nhà khoa học danh tiếng và chuyên gia công nghệ thực phẩm đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.

Tại vòng chung kết, các nhà khoa học thế giới đánh giá cao việc ColosBaby Gold được ứng dụng sữa non ColosIgG 24h, đáp ứng các tiêu chí về khoa học và sáng tạo, đổi mới công nghệ để cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp tối ưu với thể trạng và tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Đây là sự đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn của dinh dưỡng miễn dịch được VitaDairy tiên phong thực hiện.

"Là doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch trong sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, VitaDairy tự hào khi ColosBaby gold được vinh danh tại Đại hội khoa học thực phẩm toàn cầu, chứng minh cho những thành công của chúng tôi khi đưa khoa học vào thực tiễn sản phẩm", bà Ngô Huyền Trang, Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Công ty VitaDairy, cho biết.

Đại diện của Việt Nam và VitaDairy nhận giải thưởng cho sản phẩm ColosBaby Gold đáp ứng được các tiêu chí về khoa học và sáng tạo phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam. Ảnh: VitaDairy

VitaDairy phát triển nhanh chóng và trở thành một trong 3 nhà sản xuất sữa bột dẫn đầu tại thị trường Việt Nam (theo thông tin từ Nielsen IQ năm 2021) nhờ vào chiến lược tiên phong, dẫn đầu về sữa non miễn dịch với thành phần nổi tiếng sữa non ColosIgG 24h giúp bổ sung kháng thể. Để có được nguồn nguyên liệu quý giá này, doanh nghiệp cũng đã phải đầu tư hàng trăm triệu USD.

Bên cạnh đó, VitaDairy cũng đã chi khoảng 10 triệu USD để sở hữu một trang trại bò sữa tại Australia và ra mắt dòng sản phẩm chứa sữa non tươi đầu tiên trên thế giới tại thị trường Việt Nam. Cùng với việc đầu tư trang trại, công ty cũng chú trọng vào việc phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24 giờ nhằm đảm bảo mang những giọt sữa non tươi đầu tiên về Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hà, CEO công ty, chia sẻ: "Với giải thưởng thế giới lần này là một lời khẳng định cho những nỗ lực của VitaDairy trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng tốt hàng đầu thế giới, hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho người Việt Nam. Cùng với sự am hiểu thể trạng và lắng nghe nhu cầu dinh dưỡng của người Việt, trong vai trò dẫn đầu ngành về dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy sẽ tiếp tục làm mới thực đơn của ngành bằng thành tựu mang các giá trị khoa học, sáng tạo và tử tế trong từng sản phẩm".

ColosBaby Gold hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ Việt Nam ra thế giới. Ảnh: VitaDairy

Hội nghị Khoa học và công nghệ thực phẩm toàn cầu IUFoST World Congress diễn ra tại Singapore từ ngày 30/10 đến hết ngày 3/11, quy tụ 1.200 đại biểu đến từ 60 quốc gia. Đây là hội nghị lần thứ 21 của Liên đoàn Khoa học và công nghệ thực phẩm quốc tế (IUFoST), tổ chức này có hơn 70 hiệp hội thành viên đại diện cho ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm tại hơn 70 quốc gia, kết nối mạng lưới hơn 200.000 nhà khoa học và kỹ sư thực phẩm trên toàn thế giới.

Sản phẩm dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cho trẻ ColosBaby Gold (Công ty cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam) là sản phẩm duy nhất nằm trong danh mục sữa được Hội Khoa học và công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam (VAFoST) lựa chọn từ các thực phẩm tốt nhất của Việt Nam theo một quy trình chặt chẽ để tiến cử là đại diện của Việt Nam tham gia dự thi giải thưởng của IUFoST 2022.

Hội nghị Thực phẩm toàn cầu được tổ chức ở Singapore lần này đánh dấu sự trở lại của cộng đồng Khoa học và công nghệ thực phẩm quốc tế sau thời gian gián đoạn vì đại dịch. Hội nghị lần tới sẽ được tổ chức vào tháng 9/2024 tại thành phố Rimini, Italy.

(Nguồn: VitaDairy)