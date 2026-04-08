Virus viêm gan B có lây qua dịch đàm nhớt?

Virus viêm gan B có lây qua dịch đàm nhớt không? Nên phòng ngừa thế nào khi tiếp xúc người mắc viêm gan B và bệnh hô hấp? (Trần Thị Mến, 22 tuổi, Sơn La)

Trả lời:

Virus viêm gan B lây qua ba đường chính: máu, mẹ sang con và quan hệ tình dục. Virus có thể tồn tại trong dịch cơ thể khác như nước bọt, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt nhưng nồng độ rất thấp, hiếm khi lây, trừ khi có dính máu và tiếp xúc với vết thương hở.

Bệnh viêm gan B đã có vaccine phòng ngừa cho người lớn, gồm loại đơn và loại phối hợp phòng thêm bệnh viêm gan A trong một mũi tiêm. Người tiêm cần xét nghiệm định lượng kháng thể với viêm gan B trước khi tiêm.

Trường hợp chưa có kháng thể, hoặc kháng thể dưới mức bảo vệ, bạn cần tiêm vaccine, phác đồ ba mũi trong 6 tháng để phòng ngừa. Đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao như có bạn đời hay người trong gia đình mắc bệnh cần tiêm 4 mũi, ba mũi trong 1 tháng, mũi thứ tư cách mũi thứ nhất một năm. Trường hợp đã mắc viêm gan B, người bệnh không cần tiêm vaccine, điều trị bệnh theo khuyến cáo của bác sĩ.

Một khách tiêm vaccine viêm gan B loại đơn để phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Bạn lo lắng lây nhiễm bệnh viêm gan B khi tiếp xúc với bệnh nhân, nên đi kiểm tra sức khỏe, tiêm vaccine phòng bệnh càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ căn cứ theo tình hình sức khỏe, nguy cơ lây nhiễm để chỉ định lịch tiêm phù hợp. Trước tiêm chủng bạn cần được bác sĩ khám sàng lọc kỹ để đánh giá tình hình sức khỏe.

Bệnh viêm gan B là nguyên nhân gây ra ung thư gan đến hơn 80% và xơ gan cho người bệnh. Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ lưu hành bệnh viêm gan B cao nhất trên thế giới. Đang lưu ý, bệnh diễn tiến âm thầm, không xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu dẫn đến nhiều người phát hiện bệnh muộn, tăng nguy cơ biến chứng xơ gan, ung thư gan. Đây cũng là nguồn lây bệnh trong cộng đồng khó kiểm soát.

Ngoài tiêm vaccine, bạn và gia đình cũng nên phòng bệnh bằng tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, nhíp, bấm móng tay, dao cạo râu... với người bệnh. Bạn cũng cần tình dục an toàn, đi khám bệnh ngay khi xuất hiện triệu chứng bệnh như chán ăn, buồn nôn, sốt nhẹ, vàng da, nước tiểu sẫm màu, chướng bụng, phù chân.

Ngoài viêm gan B, thời tiết giao mùa khiến nguy cơ lây nhiễm các bệnh hô hấp khác qua dịch đàm nhớt như cúm, phế cầu, não mô cầu, sởi, thủy đậu... tăng cao. Các bệnh này đều đã có vaccine, bạn nên tiêm để phòng bệnh, giúp yên tâm về sức khỏe, tránh ảnh hưởng đến công việc.

Bác sĩ Tăng Anh Dũng

Bác sĩ trưởng Trung tâm VNVC Celadon