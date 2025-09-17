Vinmec trình làng robot y tế 'Make in Vietnam'

Vinmec giới thiệu robot y tế VinMotion Motion One và công nghệ 3D lâm sàng tại triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục".

Triển lãm diễn ra bên lề Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 16/9 tại Nhà Quốc hội.

Robot trở thành lễ tân tại bệnh viện

Robot được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư VinMotion và chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec, có khả năng giao tiếp với biểu cảm thân thiện, hỗ trợ, tương tác và giải đáp thông tin cơ bản cho người bệnh trong suốt quá trình thăm khám

Với khả năng tiếp đón và phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày, robot dự kiến được Vinmec đưa vào vận hành tại khu vực sảnh tiếp đón, đóng vai trò như một lễ tân, hỗ trợ công việc cho nhân viên y tế, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

GS.TS Trần Trung Dũng (cầm mic) giới thiệu những công nghệ y tế tiên tiến của Vinmec với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục", ngày 16/9. Ảnh: Vinmec

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Vinmec, cho biết, đơn vị hướng đến xây dựng mô hình chuỗi bệnh viện thông minh, nơi robot có thể giao tiếp tự nhiên, hỗ trợ nhân viên y tế trong các tác vụ lặp lại. "Đây là bước đi quan trọng mở ra tương lai, khi robot, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế được hợp nhất để mang lại trải nghiệm y tế cá nhân hóa, toàn diện, đồng thời vẫn giữ giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe", ông Dũng nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tương tác với robot y tế VinMotion. Ảnh: Vinmec

Tại triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục", các đại biểu đã trực tiếp trải nghiệm robot y tế VinMotion, ghi nhận đây là bước đi tiên phong của Vinmec cho mô hình bệnh viện thông minh.

Công nghệ 3D cho điều trị cá thể hóa

Bên cạnh robot, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, GS.TS.BS. Trần Trung Dũng đã giới thiệu những thành tựu của ứng dụng công nghệ 3D trong y học - lĩnh vực mà Vinmec cũng đang giữ vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

Vinmec là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ 3D khép kín, tạo nên những đột phá trong điều trị: mô hình giải phẫu in 3D tái tạo chính xác bệnh lý phức tạp; trợ cụ phẫu thuật cá thể hóa, giúp rút ngắn thời gian mổ và giảm biến chứng. Trong đó, công nghệ cấy ghép titan in 3D giúp phục hồi tối ưu chức năng lẫn hình thể; công nghệ thực tế ảo (VR) hỗ trợ bác sĩ, kỹ sư thực nghiệm quy trình trước phẫu thuật một cách trực quan.

Các ứng dụng này đã giúp Vinmec thành công trong nhiều ca phức tạp như tái tạo thành ngực, thay cánh chậu, thay toàn bộ xương đùi ở bệnh nhi... Thay vì sử dụng các thiết bị sẵn có trên thị trường đôi khi không tương thích hoàn toàn với người bệnh, Vinmec thiết kế thiết bị định vị phẫu thuật PSI và khớp - xương nhân tạo riêng biệt cho từng bệnh nhân, dựa trên dữ liệu CT, MRI. Thiết bị này giúp tăng độ chính xác của ca phẫu thuật, tối ưu chức năng vận động và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Tái tạo lồng ngực bằng hợp kim titan in 3D với tấm lưới chống thoát vị phổi đạt độ chính xác 99%, đảm bảo chức năng hô hấp và bảo vệ cơ quan nội tạng. Ảnh: Vinmec

Đáng chú ý, tháng 9/2024, Vinmec đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất kích thước 11,5 cm và tái tạo một phần thành ngực bằng vật liệu titan. Thành công này đưa Vinmec trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ in 3D titan trong phẫu thuật lồng ngực với mảnh ghép thành ngực nhân tạo. Tiếp nối thành công đó, Vinmec cũng là đơn vị thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi in 3D Titan cá thể hóa cho bệnh nhi trẻ tuổi nhất thế giới.

"Đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa vận hành, phát triển hệ thống y tế hàn lâm thông qua những nghiên cứu đột phá, từ đó có những ứng dụng hiệu quả cho bệnh nhân là mong muốn và định hướng của chúng tôi, nhằm góp phần nâng tầm y tế đất nước, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt nhất", GS. Trần Trung Dũng chia sẻ thêm.

Cũng theo Giáo sư Trần Trung Dũng, sự quan tâm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành tại hội nghị là minh chứng cho niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp tiên phong, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và nâng tầm vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thế Đan