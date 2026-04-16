Vinicius sửng cồ với Bellingham

ĐứcTiền đạo Vinicius Junior yêu cầu đồng đội Jude Bellingham "câm miệng", trong trận Real thua 3-4 trên sân Bayern ở lượt về tứ kết Champions League.

Phút 82 trên sân Allianz Arena, tiền vệ người Anh không hài lòng với Vinicius trong pha phản công của Real. Sau khi đồng đội xử lý cá nhân và để cơ hội trôi qua, Bellingham trách móc vì không chuyền bóng cho anh trong tư thế thuận lợi.

Phản ứng trước lời phàn nàn, Vinicius lập tức quay sang đáp trả gay gắt khi bóng đi hết biên dọc. Hình ảnh được ghi lại bởi máy quay của Movistar cho thấy tiền đạo Brazil đã nói thẳng với Bellingham: "Cậu muốn gì? Muốn gì? Câm miệng đi".

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều CĐV Real ủng hộ Bellingham, khi cho rằng tiền vệ Anh không tức tối vì đồng đội không chuyền, mà vì pha chơi bóng cá nhân của Vinicius khiến cơ hội chuyền lẫn dứt điểm đều trôi qua. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng chuyền bóng không phải lựa chọn hợp lý trong pha phản công đó của Real.

Vinicius và Bellingham đều không lập công trong trận lượt về tứ kết, dù Real ghi tới ba bàn. Trong khi Vinicius hầu như không thể vượt qua Dayot Upamecano của Bayern, Bellingham mờ nhạt cả trận.

Nổi bật bên phía Real là Arda Guler, người lập cú đúp ở các phút thứ 1 và 29, bên cạnh pha lập công của Kylian Mbappe. Thời điểm Vinicius cự cãi với Bellingham, tỷ số trận lượt về đang là 3-2 cho Real và tổng tỷ số là 4-4.

Vinicius trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Khi trận đấu trôi về cuối, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Harry Kane, rồi đá bóng đi nhằm câu giờ. Với lợi thế hơn người, Bayern ghi liền hai bàn ở cuối trận nhờ công Luis Diaz và Michael Olise, để đi tiếp với tổng tỷ số 6-4.

Lần thứ hai trong hơn một thập kỷ, Real bị loại ở vòng tứ kết Champions League. Đội chủ sân Bernabeu có nguy cơ trắng tay mùa này khi đang kém Barca 9 điểm sau 31 vòng tại La Liga và bị loại khỏi Cup nhà vua.

Vy Anh