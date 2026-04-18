Vinhomes tung gói hỗ trợ lãi suất mua nhà tối đa 6% một năm

Vinhomes áp dụng mức lãi suất đến 6% mỗi năm trong 5 năm cho người mua nhà từ 20/4 đến 20/7, đồng thời mở rộng ưu đãi với các giao dịch trước đó.

Chính sách được triển khai trên toàn bộ dự án đang mở bán. Người mua nhà từ 1/1 theo chính sách hỗ trợ lãi suất cũng được áp dụng mức ưu đãi tương ứng.

Theo đó, tùy nhu cầu tài chính, người mua nhà có thể lựa chọn một trong 5 gói vay, tương ứng các kỳ hạn 18, 24, 30, 36 và 60 tháng. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi suất hoàn toàn. Các gói còn lại có mức chi phí tăng thêm so với giá cơ sở, dao động từ 4,5% đến 30%, tùy thời hạn vay và tỷ lệ vay 70% hoặc 80% giá trị sản phẩm.

Bảng lãi suất chi tiết

Khoản vay Tỷ lệ trả thêm 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng 70% 0% 4,5% 9% 16% 25% 80% 0% 5% 11% 18% 30%

Với các khoản vay từ 18 đến 36 tháng, sau khi kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất không thả nổi hoàn toàn theo thị trường. Chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm tối đa 2 năm, với mức trần khoảng 9% mỗi năm; phần chênh lệch nếu có sẽ do doanh nghiệp chi trả.

Vinhomes cho biết, việc điều chỉnh chính sách lần này là bước nâng cấp so với chương trình công bố trước đó vào tháng 3, khi mức trần lãi suất được đưa về khoảng 6% thay vì 9% mỗi năm.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh chính sách nhằm chia sẻ áp lực tài chính với người mua nhà trong bối cảnh lãi suất còn biến động, đồng thời góp phần cải thiện thanh khoản thị trường bất động sản.

Vinhomes hiện vận hành 36 khu đô thị trên cả nước. Năm 2025, doanh nghiệp triển khai 13 dự án mới với tổng quy mô hơn 20.000 ha tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và TP HCM, tạo dư địa phát triển trong nhiều năm. Bên cạnh đó, quy mô doanh thu và lợi nhuận của Vinhomes tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường bất động sản trong nước.

Song Anh