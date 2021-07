Vinhomes ra mắt dự án căn hộ mang phong cách nghỉ dưỡng

The Ocean View nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), mang phong cách đặc trưng của các điểm đến nghỉ dưỡng của thế giới.

The Ocean View sở hữu vị trí đắc địa trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park, với tầm nhìn ôm trọn hồ Đảo Cọ, hồ Ngọc Trai rộng 24,5ha và biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Dự án bao gồm ba phân khu và một tòa căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, thiết kế theo phong cách của ba địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Đó là phân khu The Zenpark cùng vườn nội khu đậm chất Nhật Bản; phân khu The Pavilion lấy cảm hứng từ những khu vượt nhiệt đới nhân tạo của Đảo quốc Sư tử Singapore và phân khu The Bayfront mang phong cách tráng lệ của Dubai. The Bayfront cũng là phân khu sở hữu tòa The Royal Sail - căn hộ dịch vụ 5 sao duy nhất tại Vinhomes Ocean Park.

Phối cảnh The Ocean View.

Là sản phẩm chiến lược của Vinhomes năm 2021, The Ocean View sở hữu chuỗi tiện ích 5 lớp, bao gồm: sinh thái, đại dương, biểu tượng, năng động và lãng mạn, với hàng loạt tiện ích - cảnh quan khẳng định dấu ấn và sự tiện nghi cho cư dân.

Dưới thềm nhà mỗi phân khu là không gian xanh từ các khu vườn sinh thái như vườn thực vật Botanic Garden diện tích lên tới 6,4 ha, vườn treo giữa tầng mây Dubai Sky Garden, bể bơi Ốc Anh Vũ Grand Marina mang phong cách resort.

Mang chất sống đại dương khoáng đạt của Vinhomes Ocean Park, ngoài tổ hợp 4 hồ nước ngọt và biển hồ nước mặn của đại đô thị, dự án còn sở hữu hệ thống 4 phong cách hồ bơi: đại dương, nhiệt đới, 4 mùa, vô cực. Đáng chú ý là quảng trường biển riêng Sò Biển The Ocean View rộng 10.000m2 với sân khấu nghệ thuật nước và ánh sáng sống động về đêm.

"Tại The Ocean View, cư dân vừa có thể hưởng thụ cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, hòa nhịp với lối sống năng động, khỏe mạnh từ hệ thống sân thể thao, phòng gym dưới nước Aqua Gym độc nhất tại Hà Nội. Các cư dân nhí cũng có thể vui chơi tại các sân vận động liên hoàn chủ đề Nghìn lẻ một đêm, chủ đề nhiệt đới", đại diện Vinhomes mô tả.

The Ocean View mang tới 5 lớp tiện ích cho cư dân.

Nằm tại vị trí đắt giá nhất của Vinhomes Ocean Park, The Ocean View tiếp giáp trực tiếp đường Lý Thánh Tông 40 mét với 6 làn xe, làn một trong những trục giao thông huyết mạch của quận Gia Lâm trong tương lai. Từ đây, cư dân mất khoảng 5 phút để di chuyển ra quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để kết nối liên tỉnh; 15- 30 phút di chuyển vào các khu vực của thành phố thông qua hệ thống cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương. Dự án cũng thừa hưởng ưu thế giao thông trong tương lai khi tọa lạc kế bên nhà ga tuyến đường sắt số 8 của thành phố được quy hoạch bên trong đại đô thị.

An cư tại tâm điểm phía Đông Hà Nội, cư dân The Ocean View dễ dàng tiếp cận tổ hợp mua sắm - giải trí 5 tầng kết hợp nhà để xe thông minh và khu shophouse sầm uất ngày đêm. Dự án cũng kế thừa các tiện ích sẵn có của Vinhomes Ocean Park như hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, đại học VinUni, tòa tháp văn phòng thông minh TechnoPark Tower, công viên gym ngoài trời hơn 700 máy tập, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn thứ 5 hệ thống trên toàn quốc.

Trong tháng 7, Vinhomes tiến hành mở bán phân khu đầu tiên - The Pavilion, bao gồm 4 tòa căn hộ có chiều cao từ 28-30 tầng và 97 căn shop chân đế. Với thiết kế giàu sự hứng khởi, năng lượng và sự sáng tạo của quốc đảo Singapore, The Pavilion hứa hẹn thu hút sự quan tâm của khách hàng trong thời gian tới.

Hoài Phong