Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng

The Manhattan Glory là khu vực mới mở rộng của dự án Vinhomes Grand Park, với diện tích 48 ha sở hữu công viên nội khu, bến du thuyền đẳng cấp.

The Manhattan Glory là tiểu khu mở rộng của phân khu The Manhattan, thuộc Vinhomes Grand Park - đại đô thị tại quận 9, TP HCM. Sau khi mở rộng, phân khu thấp tầng liên hoàn The Manhattan và The Manhattan Glory sẽ có tổng diện tích 84 ha, ôm trọn công viên trung tâm của dự án, tạo nên quần thể sinh thái ven sông quy mô tầm cỡ.