Vinhomes dự kiến làm khu đô thị đại học quốc tế ở TP HCM từ tháng 7/2026

Dự án khu đô thị đại học quốc tế Berjaya rộng 880 ha tại TP HCM có thể bắt đầu triển khai thi công từ tháng 7/2026.

Thông tin trên nêu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được đăng tải để tham vấn ý kiến. Chủ đầu tư của dự án khu đô thị đại học quốc tế Berjaya là Công ty cổ phần đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam - đơn vị liên quan của Vinhomes.

Dự án có quy mô khoảng 880 ha, nằm tại xã Xuân Thới Sơn, phía Bắc TP HCM. Tổng vốn đầu tư cho khu đô thị này khoảng 59.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cho biết từ nay đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án. Từ tháng 7/2026, dự án sẽ được thi công các hạng mục công trình. Toàn bộ khu đô thị đại học quốc tế có thể đi vào vận hành đầu năm 2035.

Theo định hướng, dự này sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại. Nó được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía Bắc TP HCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên. Khu đô thị đại học Quốc tế Berjaya được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 1/2025.

Tính đến đầu tháng 12, Vinhomes sở hữu quỹ đất gần 20.000 ha - lớn nhất thị trường. Theo công ty, quỹ đất này đủ dư địa cho họ phát triển bền vững trong 30 năm tiếp theo. Ngoài dự án khu đô thị đại học quốc tế Berjaya, Vinhomes cũng có phát triển thêm một số đại dự án khác ở TP HCM và một số tỉnh lân cận từ năm nay 2026, tổng quy mô khoảng 2.220 ha.

Anh Tú