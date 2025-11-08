Vinhomes có thêm 1.040 căn nhà xã hội được mở bán tại Hải Phòng

Hải Phòng vừa cho phép Vinhomes đưa vào kinh doanh thêm 1.040 căn nhà ở xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, 1.040 căn hộ hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán của Vinhomes thuộc dự án nhà xã hội ở phường Hải An, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (giai đoạn 1).

Đây là đợt thứ hai mà Sở Xây dựng Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở xã hội tại dự án này. Trước đó, đơn vị này lần đầu duyệt 548 căn được đưa vào kinh doanh vào tháng 8. Như vậy, đến nay, số lượng căn điều kiện bán tương ứng gần 42% tổng số lượng căn nhà xã hội tại dự án này khi hoàn thành.

Khu nhà ở xã hội này được Vinhomes khởi công từ đầu năm 2024. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 ở Hải Phòng, có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất. Các căn hộ tại đây có diện tích thông thủy 28,8-70 m2.

Hồi cuối tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu mỗi m2, tối đa 31,99 triệu đồng. Bình quân giá bán tạm tính khoảng 23,5 triệu mỗi m2. Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội.

Bên cạnh Hải Phòng, Vinhomes cũng đang phát triển các dự án nhà ở xã hội khác tại Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa. Giữa tháng trước, Tập đoàn Vingroup đã công bố triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home với gần 61.000 căn tại 7 tỉnh, thành trên cả nước.

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (khoảng 5.500 căn), TP HCM (31.500 - 33.500 căn) và Tây Ninh (khoảng 2.300 căn).

Anh Tú