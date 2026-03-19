Vinhomes bổ sung chính sách bảo vệ lãi suất người mua nhà

Vinhomes áp dụng cơ chế trần lãi suất 9% trong 2 năm, sau ưu đãi 0%, giúp người mua nhà kiểm soát chi phí vay và giảm rủi ro biến động lãi suất trong giai đoạn đầu.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, các chính sách tài chính dành cho người mua nhà tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm áp lực chi phí vốn. Một số ngân hàng thương mại đã triển khai các gói vay mua bất động sản với lãi suất từ khoảng 8,3% một năm trong 6 tháng đầu, hoặc kéo dài ưu đãi ở mức 8,5%-8,8% một năm trong 12-18 tháng, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.

Điều này cho thấy dòng vốn vào bất động sản không bị siết chặt đồng loạt, mà được điều tiết linh hoạt, ưu tiên nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn, tạo điều kiện cho các quyết định mua nhà.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes bổ sung chính sách tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất cho người mua. Bên cạnh chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 24-36 tháng, doanh nghiệp áp dụng cơ chế trần lãi suất 9% một năm trong hai năm tiếp theo sau thời gian ưu đãi.

Khách hàng tham quan sa bàn dự án của Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Với cơ chế này, nếu lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9% một năm, phần chênh lệch sẽ do chủ đầu tư hoặc các bên liên quan chi trả. Nhờ đó, người mua có thể chủ động kế hoạch tài chính trong giai đoạn đầu, khi áp lực trả nợ thường lớn nhất. Trong bối cảnh đó, Vinhomes tiếp tục nâng cấp giải pháp tài chính nhằm gia cố các lớp bảo vệ người mua trước biến động chi phí vốn.

"Việc thiết lập giới hạn lãi suất được xem là lớp bảo vệ bổ sung, giúp hạn chế tác động của biến động ngắn hạn. Khi chi phí vốn được kiểm soát trong 4-5 năm đầu, quyết định mua nhà ít phụ thuộc vào diễn biến lãi suất, mà tập trung vào nhu cầu ở thực hoặc tích lũy tài sản dài hạn", đại diện Vinhomes nói.

Song song chính sách tài chính, yếu tố nền tảng của dự án tiếp tục đóng vai trò quan trọng cùng uy tín chủ đầu tư, pháp lý, tiến độ xây dựng và hạ tầng khu vực. Hiện, Vinhomes là một trong những chủ đầu tư với năng lực triển khai đồng bộ, phát triển những dự án gắn với các trục giao thông trọng điểm hoặc vùng được đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Doanh nghiệp cũng hướng đến mô hình đại đô thị all-in-one với hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đồng bộ từ thương mại, giáo dục, y tế đến cảnh quan và giải trí... Mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tạo ra cộng đồng cư dân lớn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khả năng khai thác tài sản.

Khu đô thị Ocean City. Ảnh: Vinhomes

Bất động sản Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể trong những năm gần đây, với tốc độ trung bình khoảng 10% mỗi năm, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nền tảng.

Theo dữ liệu từ doanh nghiệp, tại Vinhomes Riverside, giá biệt thự tăng khoảng 416% trong giai đoạn 2018-2024. Tương tự, Vinhomes Green Bay ghi nhận mức tăng khoảng 171% trong cùng kỳ. Điều này cho thấy tiềm năng gia tăng giá trị ở các dự án có quy hoạch đồng bộ và hạ tầng hoàn thiện.

Xu hướng này cũng xuất hiện tại các đại đô thị quy mô lớn như Ocean City hay Vinhomes Grand Park, khi cộng đồng cư dân hình thành nhanh, kéo theo hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển.

Theo đại diện Vinhomes, trong khi chi phí vốn có thể biến động theo chu kỳ, những tài sản sở hữu nền tảng phát triển ổn định vẫn duy trì khả năng giữ giá và tăng trưởng trong dài hạn.

Song Anh