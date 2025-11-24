Vĩnh Khánh vào danh sách đường phố thú vị nhất thế giới

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh được tạp chí du lịch hàng đầu tại Anh Time Out vinh danh trong bảng xếp hạng "Những con phố thú vị nhất thế giới 2025".

31 phố lọt vào danh sách "Những con phố thú vị nhất thế giới 2025" (Coolest Streets) do tạp chí Anh công bố ngày 19/11. Phố ẩm thực Vĩnh Khánh đứng vị trí thứ 10 trong danh sách.

Dài khoảng 1 km, Vĩnh Khánh nằm tại phường Khánh Hội (quận 4 cũ) và được TP HCM quy hoạch là phố ẩm thực từ năm 2018. Vĩnh Khánh gồm hàng loạt các quán nướng hải sản ở cả hai bên, luôn kín khách mỗi tối. Nơi đây là điểm hẹn của giới trẻ và dân văn phòng. Du khách sẽ thưởng thức mực khô từ những người bán hàng rong, xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn giữa dòng xe máy qua lại. Tiếng chảo lanh canh, tiếng cụng ly và tiếng karaoke lề đường kết hợp cùng nhau tạo nên sự sôi động, theo Time Out.

Danh sách các con phố thú vị nhất thế giới xuất phát từ ý tưởng đường phố là nơi du khách tìm thấy "cuộc sống địa phương chân thực nhất" và dựa trên bình chọn của các chuyên gia du lịch toàn cầu, du khách. Mỗi người sẽ đưa ra đề cử về những góc phố xứng đáng được chú ý nhất ở thành phố nơi họ sinh sống hoặc đã đi qua.

Tiêu chí bình chọn dựa trên nhiều yếu tố, trong đó các điểm đến đều "ngập tràn các cửa hàng, nơi ăn uống tuyệt vời và vô số hoạt động thú vị". Về kiến trúc, không có điểm chung nào bắt buộc, không quan trọng đó là "con đường đi bộ ven kênh hay một trục giao thông lớn".

Một quán nướng hải sản trên phố Vĩnh Khánh. Ảnh: Will fly for food

Phố Rua do Senado thuộc thành phố Rio de Janeiro, Brazil đứng đầu danh sách năm nay và được đánh giá luôn sôi động với nhiều điểm đến mới mở, mang lại "nguồn năng lượng tươi mới", bên cạnh những địa điểm lâu đời.

Trong top 10, ngoài Vĩnh Khánh, hai điểm đến khác tại châu Á cũng được nhắc đến là phố Orange (Osaka, Nhật Bản) và Fanghua (Thành Đô, Trung Quốc).

Tạp chí kỳ vọng bảng xếp hạng là nguồn cảm hứng cho cả du khách muốn lên kế hoạch chuyến đi và người dân địa phương muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ ngay tại thành phố mình sống.

10 con phố thú vị nhất thế giới 2025 Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil Orange Street, Osaka, Nhật Bản Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha Fanghua Street, Thành Đô, Trung Quốc Sherbrooke Street West, Montreal, Canada Montague Road, Brisbane, Australia Maybachufer, Berlin, Đức Olympou Street, Thessaloniki, Hy Lạp Orchard Street, New York City, Mỹ Vĩnh Khánh, TP HCM, Việt Nam

Anh Minh (Theo Time Out, CNN)