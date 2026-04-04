Vinh Hiển hạ số 2 thế giới, gặp Hoàng Nam ở chung kết PPA Hà Nội

Hà NộiTrương Vinh Hiển thắng tay vợt số hai thế giới người Argentina, Frederico Staksrud 2-1 để đấu Lý Hoàng Nam ở chung kết giải pickleball PPA Hanoi Cup 2026, trưa 4/4.

Ở set 3, khi tỷ số đang là 10-6, Vinh Hiển dường như dao động, bỏ lỡ đến 8 match-point. Anh quyết định dùng quyền "medical time out" để có ba phút nghỉ ngơi, và được các bác sĩ vào sân chăm sóc. Staksrud cho rằng đây là chiêu trò của tay vợt Việt Nam, ra vẻ phàn nàn, nhưng đành chấp nhận vì luật có quyền.

Sau khi trở lại, Hiển giao bóng rồi tung cú đánh dọc dây, bóng nằm trên vạch nhưng Staksrud hô "out" (bóng ngoài). Lập tức, Vinh Hiển sử dụng quyền khiếu nại, yêu cầu trọng tài kiểm tra lại tình huống.

Nhà thi đấu Cung điền kinh Mỹ Đình nín thở chờ đợi, rồi bất chợt "nổ tung" trong những tiếng hò reo khi trọng tài thông báo "in"(bóng trong). Vinh Hiển kết thúc set quyết định với tỷ số 11-6, ghi tên vào chung kết. Ở hai set trước, anh lần lượt thắng 11-7 và thua 4-11.

Trước trận, Hiển phải băng gối vì chấn thương. Vì vậy, đã có những lo ngại nhất định khi anh thua set 2 rồi thi đấu giằng co trong set 3. Nhưng nhìn chung, cả trận tay vợt chủ nhà vẫn di chuyển linh hoạt, điều bóng rộng khắp sân và liên tục smash chính xác.

Anh nhờ đó dẫn sâu 8-3 rồi 9-6 trước khi bước vào giây phút kịch tính để hạ cựu số một thế giới.

Vinh Hiển ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Frederico Staksrud để giành vé đầu tiên vào chung kết PPA Hanoi Cup, tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội trưa 4/4. Ảnh: PPA Asia 1000 - Hanoi Cup

So với Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam trải qua trận bán kết nhẹ nhàng hơn, khi gặp đối thủ Dylan Frazier. Anh hoàn toàn áp đảo, tung nhiều pha đánh uy lực và hiểm hóc để kết thúc trận đấu sau 30 phút, với tỷ số các set là 11-5, 11-6.

Sau trận, Hoàng Nam nói lời cảm ơn khán giả Hà Nội đã đến sân đông đảo và tiếp thêm sức mạnh cho anh cũng như Vinh Hiển. "Chắc chắn chúng tôi sẽ cống hiến một trận chung kết với các pha bóng hay, đẹp", anh nói.

Trận chung kết PPA Tour Ha Noi 2026 ngày mai 5/4 tái hiện trận bán kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025. Khi đó, Hoàng Nam thua ngược Vinh Hiển 1-2 và kéo theo những lùm xùm cả trong lẫn ngoài sân đấu vì một tình huống tranh cãi bóng trong hay ngoài.

Hoàng Nam trong trận thắng dễ Dylan Frazier ở bán kết PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình trưa 4/4. Ảnh: PPA Asia 1000 - Hanoi Cup

PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái.

Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD, vô địch đôi nhận 7.500 USD.

Đức Đồng