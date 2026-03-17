Vịnh Hạ Long sẽ có 10 điểm phát sóng vệ tinh Starlink

Quảng Ninh10 điểm nằm trong khu vực lõm sóng trên vịnh Hạ Long đã được khảo sát để lắp đặt điểm phát sóng vệ tinh Starlink.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, các điểm dự kiến đặt điểm phát sóng gồm phía Đông Bắc làng chài Vung Viêng, Hòn Rắn - phía Đông đảo Cống Đỏ, khu vực đền Bà Men, hang Tiên Ông, hang Trống, hang Luồn, hòn Đỉnh Hương, vụng Cặp Táo, vụng Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán và khu vực hang Cỏ.

Hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Lilly

Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2 bao gồm 1.969 hòn đảo. Mỗi năm, điểm du lịch nổi tiếng này đón hơn 2 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, nhiều khu vực trong vịnh không có sóng điện thoại, internet. Điều này khiến trải nghiệm của du khách bị ảnh hưởng, công tác cứu hộ - cứu nạn gặp khó khăn.

Cuối năm 2025, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải pháp tổng thể để hoàn thành phủ sóng viễn thông trên vịnh Hạ Long, phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, được Việt Nam cấp phép hoạt động vào tháng 2. Starlink hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 550 km, được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng.

Lê Tân