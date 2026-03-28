Vingroup trúng đấu giá khu đất gần 50 ha tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất rộng trên 47,2 ha trên đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng với giá hơn 4.840 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để làm dự án nhà ở thương mại trên đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên hôm 26/3. Theo quyết định, Vingroup trúng đấu giá khu đất, tổng giá trị trúng hơn 4.841 tỷ đồng. Mức giá này tương ứng với khoảng 10,24 triệu đồng mỗi m2.

Theo quy hoạch, khu đất sẽ có 21,5 ha đất ở và 25,7 ha đất để làm công viên, cây xanh, giao thông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án.

Tại đảo Vũ Yên, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai dự án Vinhomes Royal Island trên diện tích 877 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD từ năm 2024.

Dự án này được chủ đầu tư định vị ở phân khúc cao cấp, 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Ngoài ra, dự án cũng có các hạng mục khác như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.

