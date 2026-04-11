Vingroup nhận thêm 47,2 ha đất tại 'đảo tỷ phú' ở Hải Phòng

Hải Phòng vừa giao cho Vingroup thêm 47,2 ha đất để làm nhà ở thương mại trên đảo Vũ Yên, hay còn được gọi là 'đảo tỷ phú'.

Quyết định giao đất cho Tập đoàn Vingroup được UBND TP Hải Phòng ban hành ngày 9/4.

Theo quyết định này, Vingroup được giao hơn 47,2 ha đất tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên. Trong đó, đất để xây dựng nhà ở thương mại khoảng 21,5 ha và 25,7 ha quy hoạch làm công viên, cây xanh, đường giao thông nội bộ.

Trước đó, Vingroup đã chi hơn 4.841 tỷ đồng để đấu giá quyền sử dụng của khu đất này. UBND TP Hải Phòng giao phường Thủy Nguyên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Vingroup.

Tại đảo Vũ Yên, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai dự án Vinhomes Royal Island trên diện tích 877 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD từ năm 2024. Khu vực này còn được gọi là "đảo tỷ phú" ở thành phố Cảng.

Dự án ở Vũ Yên được chủ đầu tư định vị ở phân khúc cao cấp, 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Ngoài ra, dự án cũng có các hạng mục khác như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.

Anh Tú