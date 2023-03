Vingroup nhận giải nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững

Tập đoàn Vingroup vừa giành 2 giải thưởng của The Asset Triple A Country Awards trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn.

The Asset Triple A Country Awards có sự tham gia của các tổ chức phát hành và định chế tài chính lớn đến từ 18 quốc gia châu Á. Giải thưởng do tạp chí tài chính - ngân hàng The Asset tổ chức thường niên, có quy trình đánh giá khách quan, độc lập do hội đồng các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn thực hiện.

Vượt qua nhiều ứng cử viên, Tập đoàn Vingroup giành giải "Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022". Giải thưởng ghi nhận cam kết của doanh nghiệp về tài chính bền vững và các hoạt động thiết thực hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Dự án Vinhomes Ocean Park của Vingroup. Ảnh: Vingroup

Bên cạnh đó, Vingroup và VinFast cũng được vinh danh ở hạng mục "Khoản vay xanh tốt nhất" cho khoản vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD (bao gồm 400 triệu USD cho Vingroup và 100 triệu USD cho VinFast). Nhờ đó, doanh nghiệp tăng quy mô huy động từ 300 triệu USD lên 500 triệu USD, đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động huy động vốn nước ngoài của tập đoàn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng giám đốc Vingroup cho biết, giải thưởng của The Asset khẳng định uy tín của tập đoàn trên thị trường vốn quốc tế.

"Đây là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế dành cho Vingroup, VinFast nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung", lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh.

Mẫu xe VF9 mới nhất của VinFast. Ảnh: Vingroup

Việc Vingroup, VinFast được vinh danh trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn cho thấy đồng hành của các ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế vào cam kết tiên phong phát triển bền vững của tập đoàn. Trong đó, nổi bật nhất là kỳ vọng đưa VinFast trở thành nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu, chế tạo các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Tâm Anh