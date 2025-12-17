Vingroup khởi công hai dự án gần 650 ha tại Tuyên Quang

Vingroup khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng suối khoáng và Tổ hợp Khu thể dục thể thao - Sân golf với quy mô gần 650 ha tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang, ngày 17/12.

Lễ khởi công được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hai dự án nằm cận kề trung tâm thành phố Tuyên Quang, kết nối thuận lợi với các trục giao thông liên vùng như Quốc lộ 2, Quốc lộ 37 và tuyến cao tốc Hà Nội đi Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang, tạo nền tảng cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế vùng Đông Bắc. Quần thể dự án có quy mô gần 650 ha, gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng rộng khoảng 540 ha và Tổ hợp Khu thể dục thể thao - Sân golf gần 109 ha.

Đại diện tập đoàn Vingroup và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia lễ khởi công. Ảnh: Vingroup

Theo quy hoạch, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm được định hướng phát triển thành "thành phố nghỉ dưỡng suối khoáng", khoáng nóng được dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự. Đây được coi là điểm nhấn đặc biệt, bởi nguồn suối khoáng nóng Mỹ Lâm là một trong những mỏ khoáng quý của Tuyên Quang, đã được chứng nhận đạt chuẩn nước khoáng Onsen Nhật Bản.

Không gian các phân khu được tổ chức liên hoàn, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, kết nối qua hệ mặt nước, công viên sinh thái, quảng trường mở và chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí. Bên cạnh lợi thế khoáng nóng, địa hình núi non, sông hồ tự nhiên cũng tạo điều kiện phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Phối cảnh dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm. Ảnh: Vingroup

Liền kề khu đô thị là Tổ hợp Thể dục thể thao - Sân golf Mỹ Lâm, nổi bật với sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bám theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên. Chủ đầu tư cho biết, các hạng mục được quy hoạch theo hướng bảo tồn cảnh quan bản địa, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hai dự án cũng nằm kế cận Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đang được Vingroup triển khai, với các hạng mục như khách sạn Onsen, tổ hợp tắm khoáng theo mô hình Nhật Bản, công viên giải trí VinWonders chủ đề Nhật Bản, trục thương mại J-Town, trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon và Bệnh viện lão khoa Vinmec.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes. Ảnh: Vingroup

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, cho biết dự án hướng tới kiến tạo điểm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dựa trên suối khoáng tự nhiên đạt chuẩn quốc tế, đồng thời giới thiệu mô hình đô thị xanh, hiện đại và phát triển bền vững phù hợp với đặc trưng trung du miền núi phía Bắc.

"Vingroup sẽ đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang trong việc khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên khoáng nóng và cảnh quan tự nhiên, góp phần đổi mới diện mạo đô thị và tạo nền tảng phát triển dài hạn cho địa phương", đại diện Vingroup nhấn mạnh.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vingroup

Về phía địa phương, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, đánh giá đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh, được kỳ vọng tạo nên quần thể đô thị tích hợp các chức năng đô thị, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí, qua đó phát huy lợi thế riêng của Tuyên Quang trên bản đồ kinh tế khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Theo định hướng này, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm không chỉ hướng tới không gian sống gắn với nghỉ dưỡng, chữa lành và cân bằng thể chất - tinh thần, mà còn được xác định là dự án kinh tế - du lịch trọng điểm của địa phương. Với vị trí chiến lược trong mạng lưới giao thông liên vùng và lợi thế khoáng nóng đặc trưng, dự án được kỳ vọng trở thành "cửa ngõ" thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đô thị nghỉ dưỡng, tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng tại địa phương.

Minh Ngọc