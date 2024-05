VinFast triệu hồi hơn 2.000 xe sửa lỗi phanh, pin, túi khí

Hãng xe Việt kiểm tra và thay linh kiện miễn phí cho 2.097 xe gồm các mẫu VF e34, VF 5 Plus, VF 6 Plus, VF 8 và VF 9.

Do lỗi từ nhà cung cấp, trong quá trình sử dụng, dòng VF e34 và VF 5 Plus được sản xuất trong thời gian 9/9/2023-11/4/2024 xuất hiện tình trạng bu-lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ giảm tiêu chuẩn thiết kế chống chịu nước. Số lượng xe trong diện triệu hồi gồm 23 chiếc VF e34 và 131 chiếc VF 5 Plus.

VinFast sẽ kiểm tra và siết lại lực sít bu-lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp. Trong trường hợp bu-lông bị lỏng (không có lực siết), hãng sẽ thay pin cao áp. Thời gian xử lý dự kiến trong 3,95 giờ. Thời gian thực hiện chương trình triệu hồi dự kiến 24/5-10/7.

Xe điện VF 8 phiên bản hiện hành tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Với dòng VF 6 Plus sản xuất 18/3-9/4, linh kiện có thể bị lỗi từ nhà cung cấp nên trong quá trình sử dụng, đầu nối ống dẫn dầu phanh có thể bị nứt khiến dầu phanh có thể rò rỉ. Khi dầu phanh xuống dưới ngưỡng tối thiểu, màn hình điều khiển sẽ xuất hiện cảnh báo và hệ thống phanh giảm tác dụng. Số lượng xe nghi ngờ ảnh hưởng là 47 chiếc.

VinFast sẽ kiểm tra và thay thế ống dẫn dầu phanh miễn phí cho số xe trong danh sách. Thời gian xử lý dự kiến trong 2,2 giờ. Thời gian thực hiện chương trình dự kiến 24/5-7/6.

Hai dòng VF 8 và VF 9 (Eco và Plus) sản xuất trong thời gian 8/2022-3/2024 có thể trang bị túi khí không đúng chủng loại tại một số vị trí nhất định. Sau một thời gian sử dụng (khoảng 10.000 km), trên màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo lỗi túi khí và yêu cầu kiểm tra.

Nếu xe lắp túi khí không đúng chủng loại, khi có va chạm mạnh trong một kịch bản nhất định, túi khí sẽ không kích hoạt, khiến giảm hiệu quả bảo vệ người trên xe. Số lượng xe trong diện triệu hồi gồm 1.134 xe VF 8 Eco và VF 8 Plus, và 762 xe VF 9 Eco và VF 9 Plus.

Hãng sẽ kiểm tra và thay thế túi khí miễn phí trong trường hợp túi khí không đúng chủng loại. Thời gian xử lý dự kiến với VF 8 là 5,25 giờ, với VF 9 là 9,45 giờ. Thời gian thực hiện chương trình dự kiến 24/5-24/9.

Hiện VinFast đã báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và sẽ thông báo đến từng khách hàng là chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để mời khách hàng mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng kiểm tra và khắc phục miễn phí.

Mỹ Anh