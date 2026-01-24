VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Ấn Độ

Ấn ĐộVinFast được trao giải "Tân binh của năm" và "Xe đáng tiền của năm" cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, ngày 24/1.

Sự kiện Auto9 Awards do TV9 Network tổ chức - một trong những giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh các thương hiệu và sản phẩm nổi bật trong ngành ôtô - xe máy tại Ấn Độ. Giải thưởng năm nay ghi nhận các sản phẩm ra mắt trong năm 2025, dựa trên quy trình đánh giá khắt khe, gồm thử nghiệm thực tế, phân tích dữ liệu kỹ thuật và thẩm định của hội đồng chuyên gia đa lĩnh vực.

Theo ban tổ chức, giải thưởng "Tân binh của năm" được trao cho VinFast bởi hãng tạo được dấu ấn rõ nét trong thời gian ngắn. Ban tổ chức đánh giá cao chiến lược sản phẩm, năng lực triển khai và mức độ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng địa phương của hãng xe Việt. Trong khi đó, giải "Xe đáng tiền của năm" dành cho mẫu VF 6 ghi nhận giá trị sử dụng nổi bật của mẫu xe này. VF 6 được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa giá thành, trang bị và chi phí sở hữu, thể hiện đóng góp của VinFast vào bức tranh phát triển chung của ngành xe điện Ấn Độ.

Ông Sudhanshu Talwar (thứ hai từ trái qua), Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast Ấn Độ nhận giải thưởng "Tân binh của năm" từ ông Ajay Tamta (thứ hai từ phải qua), Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Phát biểu tại sự kiện, ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ cho biết, việc hãng nhận cú đúp giải thưởng tại Auto9 Awards 2026 là sự ghi nhận với những cố gắng của thương hiệu tại thị trường Ấn Độ. "Giải thưởng này phản ánh cách VinFast tiếp cận thị trường bằng tầm nhìn dài hạn, lấy nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng làm trọng tâm, đồng thời củng cố cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Ấn Độ", ông Tapan Ghosh nói.

Ông Nand Kumar, Trưởng ban Ôtô của TV9 Network chia sẻ, chiến lược sản phẩm của VinFast thể hiện định hướng rõ ràng với từng phân khúc trong thị trường xe điện. "VF 6 nổi bật nhờ sự kết hợp cân bằng giữa trang bị phong phú, mức giá hợp lý và tính thực tiễn cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày'", ông Nand Kumar khẳng định.

Ông Arunodoy Das (giữa), Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast Ấn Độ nhận giải thưởng "Xe đáng tiền của năm" cho mẫu xe VF 6 từ ông Nitin Gadkari (thứ hai từ phải qua), Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Sau một năm, VinFast từng bước tạo dựng dấu ấn tại thị trường xe điện Ấn Độ thông qua chiến lược phát triển dài hạn. Hãng đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp sản xuất, bán lẻ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Để đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, đại diện VinFast cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương. Với định hướng đổi mới, phát triển bền vững và lấy người dùng làm trung tâm, hãng xe Việt tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh, đồng thời cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển dài hạn của ngành công nghiệp ôtô tại Ấn Độ.

VinFast, công ty con của Vingroup, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện dễ tiếp cận hơn. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Thanh Thư