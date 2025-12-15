VinFast mở nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia

Hãng xe điện Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất sau 17 tháng từ ngày động thổ, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa ở Indonesia đến 80% từ năm 2030.

VinFast chính thức vận hành nhà máy sản xuất ôtô điện đặt tại Subang, Tây Java hôm 15/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng năng lực sản xuất toàn cầu. Đây là nhà máy thứ 4 của VinFast hoạt động trên toàn cầu, đồng thời là nhà máy đầu tiên tại Indonesia và Đông Nam Á (ngoài Việt Nam).

Nhà máy VinFast tại Subang, Indonesia khánh thành ngày 15/12. Ảnh: VinFast

Vận hành nhà máy tại thị trường này, VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa nhằm tạo sức cạnh tranh, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của nền công nghiệp xe điện Indonesia. Theo kế hoạch, VinFast sẽ nâng tỷ lệ nội địa hóa các dòng xe tại đây lên 40% trong năm 2026, 60% vào năm 2029 và đạt 80% từ năm 2030.

Nhà máy VinFast tại Subang có diện tích 171 ha, đầu tư theo nhiều giai đoạn, tổng vốn hơn 1 tỷ USD. Trong các giai đoạn tới, công suất tại đây có thể đạt 350.000 xe một năm, đáp ứng nhu cầu của thị trường Indonesia và hướng đến xuất khẩu. Theo VinFast, giai đoạn 1 hãng sẽ đầu tư hơn 300 triệu USD, công suất 50.000 xe một năm.

Lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: VinFast

Tổ hợp nhà máy VinFast Indonesia gồm các phân xưởng như: hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng, kho vận... Dự án cũng dành quỹ đất phát triển cụm nhà máy phụ trợ cho các doanh nghiệp, nhà thầu nội địa, dự kiến sẽ mở rộng trong thời gian tới. Theo tính toán, việc vận hành tối đa nhà máy này sẽ tạo từ 5.000 – 15.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm trong chuỗi cung ứng gián tiếp.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ lắp ráp các mẫu xe điện chiến lược gồm VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch, phục vụ thị trường nội địa. Các dòng sản phẩm mới dự kiến ra mắt Indonesia cũng lắp ráp tại đây, bao gồm các dòng xe máy điện, MPV thuần điện cho dịch vụ kinh doanh vận tải.

Tại lễ khánh thành, ông Airlangga Hartarto, Bộ trưởng điều phối Kinh tế Indonesia cho biết, dự án của VinFast phù hợp định hướng công nghiệp xanh của chính phủ nước này, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương trong cơ hội việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. "Với quy mô và tầm vóc của dự án, VinFast sẽ trở thành hạt nhân quan trọng, góp phần đưa Subang trở thành trung tâm công nghiệp xe điện mới của khu vực", ông nói.

Các lãnh đạo chính quyền Indonesia, đối tác và VinFast tại lễ khánh thành nhà máy. Ảnh: VinFast

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á cho biết, nhà máy khánh thành đúng tiến độ, thể hiện năng lực triển khai của hãng và cam kết dài hạn với thị trường Indonesia. "Nội địa hóa là nền tảng quan trọng trong thành công của VinFast tại quốc gia này, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm của Chính phủ", ông nói. "Với việc vận hành nhà máy, VinFast đã hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia".

Sau gần hai năm có mặt tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu đa dạng dòng xe thuần điện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi, hạ tầng trạm sạc, đối tác ngân hàng, tài chính... Thông qua loạt chính sách trên, hãng xe điện Việt Nam kỳ vọng dẫn đầu xu hướng giao thông xanh tại Indonesia, hỗ trợ người dùng tiếp cận các dòng xe thân thiện môi trường.

Quang Anh