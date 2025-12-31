VinFast hợp tác CEP hỗ trợ tài xế mua xe điện

TP HCMTài xế xe ôm mua xe máy điện VinFast sẽ hưởng ưu đãi vay tối đa 100% giá trị xe, trả góp 0% trong 12 tháng, từ 31/12.

Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TP HCM) phối hợp VinFast, GSM, Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân triển khai chương trình hỗ trợ tài xế mua xe máy điện VinFast. Chương trình đặt mục tiêu đồng hành thành phố triển khai đề án chuyển đổi 400.000 xe máy xăng của các tài xế xe ôm, xe công nghệ sang loại thuần điện.

Các tài xế gia nhập Xanh SM Platform từ chương trình hỗ trợ, hợp tác giữa CEP và các bên. Ảnh: GSM

Theo đó, các tài xế là thành viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, các nghiệp đoàn khác tại TP HCM sẽ được CEP hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị xe. VinFast sẽ hỗ trợ chi trả lãi vay trong vòng 12 tháng. GSM hỗ trợ về công nghệ, giúp tài xế gia nhập, vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, hưởng ưu đãi dành cho tài xế mới, giúp tối ưu thu nhập.

Cụ thể, người mua xe máy điện VinFast trực tiếp qua GSM và tham gia vận doanh trên Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ mức doanh số 90% (áp dụng đến hết ngày 31/07/2028) và miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green.

Một nữ tài xế tham gia nền tảng Xanh SM Platform. Ảnh: GSM

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc GSM toàn cầu cho biết, nền tảng Xanh SM Platform đang hỗ trợ hàng chục nghìn xe máy điện vận doanh hàng ngày, thấu hiểu những băn khoăn của tài xế khi chuyển đổi sang phương tiện mới. "Với sự chung tay, đồng hành của các bên, chương trình sẽ giúp tài xế xóa bỏ rào cản về tài chính, mang đến sự an tâm, cơ hội tăng thu nhập và đóng góp cho mục tiêu chung của thành phố", ông nói.

Tài xế Xanh SM Bike tại TP HCM. Ảnh: GSM

Chương trình này sẽ triển khai từ nay đến hết năm 2026, tổng ngân sách ước tính hàng trăm tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ hàng chục nghìn tài xế ở TP HCM chuyển đổi sang xe máy điện.

Quang Anh